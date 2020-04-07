時力黨團批蔡英文承諾跳票　籲速修《集會遊行法》保障人權自由

▲時代力量立法院黨團舉行「履行政治承諾，保障集遊人權」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

今天是言論自由日，時代力量立法院黨團7日上午召開「履行政治承諾，保障集遊人權」記者會，並提出《集會遊行法》修正草案，呼籲總統蔡英文與民進黨兌現2008年的承諾，修改不合時宜的集會遊行法，黨團總召邱顯智直言，「現在集遊法是一個非常落後的法治」。

邱顯智指出，蔡英文在2008年就承諾修改《集會遊行法》，民進黨團也曾在當年提案修法，時代力量黨團在上個會期中，提出變更議程將《集會遊行法》增列院會討論事項總共26次，內政委員會也已排審4次，但仍未能完成修法，希望本屆會期能以最快速度完成修法，讓集會遊行的基本人權保障在台灣法治社會被落實。

▲時代力量立法院黨團舉行「履行政治承諾，保障集遊人權」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量立委陳椒華指出，《集會遊行法》嚴重侵害人權、限縮社運能量，蔡英文在2008年擔任民進黨主席時，曾到野草莓學運現場簽署人權永久保固書，承諾「未來民進黨無論在朝或在野，將全力終止行政濫權、國家暴力，並改善台灣人權，如言論自由、集會結社自由等日趨惡化之環境」，然而昔日的承諾在重返執政後卻跳票。

陳椒華也以自身經驗表示，民進黨執政後的行政暴力越來越多，自己兩年前在高雄市政府前抗議時，更被時任高雄市長的總統府秘書長陳菊命令警察抬走，痛批民進黨「現在是懶得舉牌了直接抬走」，集遊法是侵害人權最差勁的法律，呼籲民進黨政府在這會期儘速通過修法，不僅是對基本人權的保障，也讓台灣實現成為真正的民主國家。

時代力量立委王婉諭表示，憲法明文規定，人民有集會遊行與言論自由，相關權利應獲得保障，現行的《集會遊行法》是延續戒嚴時期的思維，應盡速來做修訂。王婉諭要求，《集會遊行法》應該更名為《集會遊行保障法》，以確立基本人權保障，並要重新界定主管機關，廢除許可制、改為自願報備制。

邱顯智認為，《集會遊行法》至今已經有多處被認為違憲，已經完全不適合在法治社會繼續存在，顯見修法的迫切與必要性，希望這次在第十屆的國會以最快速度完成修法，讓最起碼的集會遊行自由在台灣的法治社會能夠真正被落實。

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