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蔡英文捐口罩馬英九說話了！張哲琛提重驗三中案錄音「全聽要10個月…」

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記者羅志華／台北報導

前總統馬英九、張哲琛、汪海清，3人因「三中案」涉嫌賤賣國民黨產，於4月6日至北院出庭，馬英九抵達時，被問及近日總統蔡英文的「口罩外交」，僅回答「謝謝」未多做表示，而汪海清、張哲琛律師於庭上主張，檢方在關鍵錄音證據的譯文，與真實狀況不符，要求重新勘驗，但法官表示，錄音光碟多達82片，就算一個禮拜聽2個整天，也要聽10個月…。

▲▼馬英九三中案出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲馬英九4月6日因三中案到北院出庭，記者提問對蔡英文最近的「口罩外交」有何想法，僅低調回復「謝謝」。（圖／記者羅志華攝）

檢、辯今日對未來的訴訟方向討論，張哲琛律師主張，檢察官提出的錄音譯文，是由事務官做的，檢察官間接取得這份證據，其可信度有疑慮，另外，檢察官製作譯文當下，辯護律師不在場，已侵犯被告訴訟權，要求法官在張哲琛在場的情況下，重新勘驗。

汪海清認為，檢方提出的譯文中有部分錯誤，且有些字面上雖沒錯，但語氣的解釋不同，造成目前證據顯示的內容，與當初表達的原意有極大落差，希望能先保留對錄音證據的意見，等將來陸續釐清後再表示。

汪海清律師表示，錄音中馬英九與張哲琛的聲音較不清楚，希望後續開庭勘驗錄音時，他們2人都能到場。

檢方表示，光碟譯文屬文書，由事務官製作，且檢察官後續也有比對錄音及譯文，而檢察官勘驗證據時，對當事人是否需要到場有裁量權，即使辯護律師不在場也沒問題，當初訊問張哲琛時，也有放給他聽過，他之後也沒提出意見，認為譯文沒有問題，但仍同意他們聲請勘驗，本案擇期再審。

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