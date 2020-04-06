全民拚防疫還添亂　北市商人PO影片嗆「蔡英文作票」下場慘

記者張君豪／台北報導

刑事局今年3月30日接獲民眾檢舉，知名影音平台YouTube網站有帳號在3月28日上傳一部《蔡英文做（作）票，必須下台》影片，影片指責總統蔡英文作票400萬張以上才獲得總統大選勝利的相關不實訊息。

▲刑事局偵七大隊副大隊長徐釗斌說明民眾造謠蔡英文總統作票查處過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲造謠蔡英文總統作票的假訊息不實內容。（圖／記者張君豪翻攝）

檢舉民眾指出，該影片下方說明「民進黨慣用詐騙語做票來勝選！2020，中華民國總統選舉，執政者蔡英文夥同其黨羽，利用職權，臨時更換投票箱為紙箱，於紙箱中動手腳，大舉做票400萬張以上，天理昭彰，處處露餡，已成歷史紀錄，作票手段骯髒卑劣，令人不恥！總統大選作票，視為國賊，全民應起而撻伐之！蔡英文必須下台！」警方認定網友質疑作票卻無實質證據，30日晚間將他約談到案。

▲造謠蔡英文總統作票的假訊息不實內容。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：該影片全長達23分53秒，並有中英文對照字幕，片頭開始則有醒目且聳動字眼「讓全世界都知道21世紀民主的台灣，執政黨蔡英文如何在2020總統大選做票400萬張以上」，影片中內容多有擷取網路上流傳唱票片段，且多為未經證實之錯誤訊息。

警方發現上傳影片者，揣測主觀使用「換票、偷票」字眼，佐以不實文字敘述，意圖引導民眾產生誤解，對政府選務部門失去信心，嚴重將撕裂族群，使社會大眾激起對立面。刑事局查出上傳影片者為家住台北市、現職經商的李姓男子（43歲）李男到案後坦承上傳影片，但影片是經友人轉傳給他上傳。

警方約談李男到案後，詢問他未經查證訊息來源正確性，任意散佈「不實訊息」影片，嚴重使社會大眾閱聽後因是類不實訊息，恐釀不必要族群對立，甚至影響社會公共安寧秩序、但李男僅低調表示是朋友轉給他他才上傳，經警方通知後他已下架該影片。刑事局警詢後將他依違反社會秩序維護法第63移送台北地方法院簡易庭裁處。警方呼籲未經查證之錯誤訊息，切勿轉傳或散佈，以免觸法。

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