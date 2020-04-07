時力主張緩徵綜所稅營所稅　邱顯智：發現金、振興抵用券是「搞錯焦點」

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，經濟部日前宣布將推出消費75折、每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，國民黨立法院黨團則呼籲，政府紓困2.0方案應直接對民眾發放現金。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智認為，經濟部與國民黨團現在是搞錯焦點，時力黨團主張應全面緩徵綜所稅與營所稅，在有感減稅部分則要提高免稅額及扣除額，才是現階段應該做要的事。

新冠肺炎疫情延燒，內需型產業成為重災區，經濟部長沈榮津6日表示，經濟部將推出消費75折、每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，協助業者度過難關，依據內部估算，預計可以帶動10倍的消費需求，並希望誘發消費而不是造成替代消費。國民黨則認為，政府直接發現金救紓困比較實在，不過要納入「排富」方式發放，這樣較能減緩急需者的經濟壓力，讓民眾能安心防疫。

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，邱顯智7日受訪時表示，不管是經濟部推出的振興抵用券，或者是國民黨團提出的發放現金，皆著重在疫情穩定之後的振興部分，「我們認為現在是搞錯焦點」，時代力量主張應全面緩徵綜所稅與營所稅，在有感減稅部分則要提高免稅額及扣除額，才是現階段應該做要的事。

邱顯智提到，新冠肺炎疫情對企業、勞工在生活與經濟面的衝擊有非常嚴重的影響，尤其在第二季大家到底能不能順利度過都是大問題，尤其企業即將面對五月的繳稅季，時力黨團主張至少要緩徵綜所稅與營所稅，減輕企業勞工負擔，讓企業、勞工順利度過第二季。

▲國民黨團召開「挺紓困，發現金卡實在」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



在有感減稅方面，邱顯智則建議提高綜所稅免稅額及扣除額，減輕勞工及個人對於納稅的負擔，對勞工面臨的衝擊有很大的幫助，當勞工及企業面對生計困難時，政府應該朝向發放現金、降低房租等方式。

邱顯智認為，紓困不只是照顧企業，更要照顧勞工，行政院要在追加的特別預算的同時，也應該要考量到這部分，對於中小企業、勞工都能夠給予最佳照顧，希望能夠把焦點放在第二季，協助企業勞工度過難關。

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