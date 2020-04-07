影／英國網友集氣「#為強生祈禱」！　高喊放下政治：國家非常需要你

記者詹雅婷／編譯

英國首相強生（Boris Johnson）感染新冠肺炎，6日病情惡化住進加護病房，現在也有多達數千名網友在推特寫下「#PrayForBoris」（為鮑里斯強生祈禱），幫他加油打氣，希望強生能夠早日康復。更有人說，「強生撐住，你的朋友、家人、同事、國家都非常需要你。」

▲英國首相強生5日晚間入院，24小時後轉入加護病房 。（圖／路透）

綜合太陽報、每日郵報報導，強生染疫後的第11天上午精神還不錯，但到了下午開始出現呼吸困難的狀況，6日當地晚間7時左右住進倫敦南部聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）加護病房接受治療。醫師坦言，儘管還沒有到使用呼吸器的地步，但強生仍需要氧氣輔助；據了解，強生5日與內閣成員開視訊會議的時候，他當時的臉色已經蒼白不少。

▲英國首相強生入院後出現呼吸困難等症狀。（圖／路透）

在強生住進加護病房的消息傳出後，網友紛紛呼籲社會大眾放下政治，期盼身為首相的強生能盡快恢復健康，推特標籤「#PrayForBoris」（為鮑里斯強生祈禱）已衝破2萬多。

網友湯姆愛德華茲（Tom Edwards）說，「強生先生，你的國家現在比以往任何時候都需要你。老夥計，你可以的。」其他網友也提到，「強生撐住，你的朋友、家人、同事、國家都非常需要你」、「不管你的政治觀點是什麼，現在正是支持首相的時候」、「英國不能再承受失去像強生這樣的首相，他是英國人的希望」。

The UK can’t afford to lose a leader like Boris Johnson. He is their only hope. #PrayForBoris — Steven (@GorgesSteven) April 7, 2020