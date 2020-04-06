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因應清明連假結束　「異地辦公、分流上班」防疫金門縣府準備好了

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▲▼金門也防疫 。（圖／記者葉小金翻攝）

▲清明連假過後，金門縣政府針對公共場所進行全面消毒。（圖／記者葉小金翻攝，下同）

記者葉小金／金門報導

新冠肺炎疫情尚未降溫，又適逢長達4天的清明連假剛結束，各地方政府也在研擬異地辦公、分流上班等多項對錯防止群聚，其中金門縣長楊鎮浯6日宣報在東、西半島規畫公有場所異地辦公地點，並完成人員調配和事務機具整備工作，搭配啟動室內場所出入實名登記制，打造覆蓋全島的複式交叉防疫網，協力打贏這場確保金門的全民大作戰。

目前金門縣政府已要求人事處、教育處調查在清明假期赴台，並到過11個景區熱點的員工與師生，盡快完成列冊管理，要求自主健康管理14天：戴口罩、禁止不必要的外出、嚴格保持社交距離。若有症狀不能上班、上課者，應立即與1922聯絡或至醫療院所診療，嚴防病毒跟著登陸出現破口。

縣府目前也在各室內場所如縣屬機關、圖書館、室內觀光景點進行出入實名登記制，楊鎮浯強調，目前真正要做到人員分流、異地辦公，才能在發生疫情時，有效維持政府人力的運作，目前金冬與金西地區都已備妥辦公廳舍，隨時可依疫情需要調整上班位置。

▲▼金門也防疫 。（圖／記者葉小金翻攝）

▲▼金門也防疫 。（圖／記者葉小金翻攝）

金門縣長楊鎮浯率局處首長前往金城車站、東門菜市場和清潔隊部了解作業現況，並發送防疫酒精及飲料為日夜拚戰的環保人員打氣，楊鎮浯表示，目前新冠肺炎疫情還看不到盡頭，希望在中央與地方的共同努下，一同守護金門這塊淨土。

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