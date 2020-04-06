教育部下令急查師生警報區旅遊史　北市建議師生上課戴口罩

▲教育部下令學校清查旅遊史。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

教育部國教署緊急通報，今（6日）起各高級中等下學校(園)師生將陸 續返校上課，為降低因連假期間部分師生掃墓、出遊致返校後造成防疫破口之風險，要學校同時蒐集師生於連假期間旅遊、聚會與其他集會活動等軌跡與健康紀錄，以利日後可能須配合疫情調查之用。北市教育局也建議，師生在室內配戴口罩。

國教署通報提到，要求各校師生返校第一時間加強全校性消毒清潔，尤其就對外開放或使用頻率較高之場所（館），以避免因連假期間人員進出造成感染源進入校園。並於上課期間，維持各場域良好之通風。學校應於師生返校或返回宿舍的第一時間，嚴格執行師生健康監測，並詢問了解其身體健康狀況。學校除量測體溫、注意師生是否有發燒情形之外，針對遇有呼吸道、失去嗅覺味覺等症狀者，應立即請當事人配戴口罩立即就醫或在家休息，進行自主健康監測。

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▲連假全台知名景點湧進人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）



國教署強調，師生返校後學校應再次進行全校性衛教宣導，並提高師生落實手部衛生、勤洗手頻率；同時蒐集師生於連假期間旅遊、聚會與其他集會活動等軌跡與健康紀錄，以利日後可能須配合疫情調查之用，如因隱匿而造成日後校園防疫破口，則依校內獎懲規定辦理。

最後，國教署呼籲學校，要提醒師生、家長在連假結束返校的14天內， 務必提高老師及學生對自身健康狀況的警覺並每天量測體溫。如發現身體不適，請即配戴口罩立即就醫或在家休息，並即時通報學校。

而北市教育局也根據國教署發布的通知，建議北市各級學校師生在室內配戴口罩。