限制景點人潮「恐湧入百貨公司」　醫嘆：還要面對幾個14天？

▲ 清明連假後上班第一天，新北民眾搭公車全程戴口罩。（圖／新北市交通局提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心6日針對連假旅遊人潮，發佈多條因應措施。對此，臉書粉絲專頁《Dr. E 小兒急診室日誌》PO文表示擔憂，對於人潮、人流的管制應該更加嚴格和全面，現在限制景點，後來會不會變成湧入百貨公司和賣場？

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▲日本街頭空蕩蕩。（圖／路透）

該粉專以日本為例，認為其為了讓東奧順利舉行，沒有對新冠肺炎積極防疫，甚至蓋牌裝作事情不嚴重，終究嚐到更大的經濟利益損失，「台灣應該引以為鑒，對於人潮、人流的管制應該更加嚴格和全面，現在限制景點，後來會不會變成湧入百貨公司和賣場？」

「防疫和經濟利益的是天秤的兩端」，該粉專指出，偏重ㄧ端另一端就會損傷，但各國的經驗已說明鐵一般的事實，防疫做不好，結局不光是天秤傾斜而已，是整個天秤都會壞掉！

文內強調，清明連假的後遺症不知道能否完全治癒，接下來還有勞動節連假，若不下定決心控管，「我們還要面對幾個提心吊膽的 14 天觀察期？」

▲清明節連假，恆春警方在墾丁大街提醒遊客戴口罩、遵守社交距離 。（圖／記者陳崑福翻攝）

清明連假期間，墾丁、阿里山等國內知名景點都擠滿出遊人潮，讓不少人直呼「防疫破口好可怕！」對此，中央流行疫情指揮中心也在4日針對11景點緊急發布細胞廣播訊息，呼籲民眾注意社交距離和配戴口罩。指揮中心也透露，根據統計，11景點加起來約有150萬人次，平均逗留超過15分鐘。

在6日的記者會上，中央流行疫情指揮中心呼籲，曾至人潮擁擠景點的民眾應自主健康管理14天。不少公司也紛紛行動起來，包括調查員工旅遊足跡，必要的話得實行居家辦公，同時也加強各項防疫佈署。