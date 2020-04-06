「申請一階嚴重超篩」遭批不檢討　潘文忠罕見動怒嗆藍委：不要這麼兩極

▲被質疑超篩不檢討，潘文忠罕見激動說，對大學端不公平。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

109學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果日前公告，其中，醫學類超篩情況嚴重。立法院教育及文化委員會今（6日）進行教育部預算解凍報告。國民黨立委林奕華質疑，都不該改善？部長潘文忠罕見動怒回應，大學端都有持續檢討，這樣說不公平，是以偏概全，要立委不要這麼兩極。

根據招聯會提供資料，醫學類超篩情況嚴重，同級分超額篩選增加甄試人數前10所校系，有5個醫學系，又以陽明醫學系醫師組招生人數39人，甄試78人，472人通過一階，超篩394人最多。

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林奕華認為，以陽明為例只要錄取39人，472人通過一階，招聯會卻還敢發新聞稿說改善超篩有成效，這是非常自私的想法，還要孩子們辛苦在這那邊等面試，難道不需要檢討，包括學科穩定、鑑別度，和超篩過量的情況？

潘文忠說明，可以去了解醫學系去年檢討後認為，醫學專業人員對台灣很重要，因此針對醫學系所有一定比例，可以讓他們有選材機會，招聯會去年也檢討，過程其實很嚴謹，也都有提出因應方案，這樣說對大學端和大考中心不公平。

但林奕華不滿直說合理？白紙黑字超篩的數字就是這麼多，不需要改善？潘文忠說，大學持續做檢討，大考中心主任也負責請辭，不能說都不檢討，這對大學不公平，大學自主對於考招技術等已做了改變。立委如此以篇概全，對大學非常不公平，要林奕華不要兩極化。潘文忠更是罕見激動說，林奕華說話太直接，一直說不檢討，自己要為大學說幾句話，強調都有在持續檢討中。