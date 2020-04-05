實名制讓6千短期外籍生買不到口罩　教育部將統一配發：每人每週3片

▲6千境外學生因口罩實名制無法購買使用。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

口罩實名制讓持短期簽證的境外留學生約6000人無法購買。教育部表示，和中央流行疫情指揮中心討論後，決議4月後由教育部以每片5元、以每人每週3片額度，向經濟部購買外籍生所需口罩，再由配發給學校。

教育部表示，目前無法依實名制購買口罩有2類學生，包括持停留簽證（在台停留期間180天以內之短期簽證）者，及以免簽證方式入境者（在台停留期間90天以內）等。教育部說明，經查前述境外生目前在台人數約6千人，基於為協助該批境外生購買口罩，3月份教育部已先提供2萬片口罩供各校提供外籍生出現緊急狀況時得以使用，以避免出現防疫破口。

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至於4月份以後部分，教育部指出，經中央流行疫情指揮中心討論，決議由教育部以每片5元、以每人每週3片額度向經濟部購買這類學生所需口罩，購買後口罩由教育部配發給學校。

不過，教育部提到，基於公平起見，各校應比照我國人民購買方式，以每片5元、每周3片提供無法購買口罩的外國學生，並造冊列管，不得重複購買；至於學校向學生收取的費用，因金額有限，考量行政成本及學校因應疫情，已先行支應大額防疫經費，故作為學校防疫經費專款專用，無須繳交教育部。

另外，教育部表示，因需提供經濟部使用人數始能購買口罩，未來每月20日，請學校清查下一個月無法購買口罩的外國學生人數，作為該月核發提供此類學生口罩的計算基礎。

