100人大班授課需全戴口罩　教育部公告疫情停課、復課、授課方式

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（31日）指出，當學校沒有確診病例時，學校應調整授課方式或進行授課防疫演練；而當學校遇有確診病例時，則立即啟動通報作業、健康管理措施、場所消毒、授課調整、師生關懷等防疫應變措施，並依疫調結果與教育部停課標準，啟動停課。

教育部今日發布「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課復課及授課因應防疫調整演練注意事項」，協助學校因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情進行停課復課及授課因應防疫調整演練，並依疫情風險程度由低至高，提供「學校授課方式因應防疫之調整及演練」、「學校因應確診病例之停課復課」、「學校因應指揮中心指示之停課復課」三種型態所需的防疫作為。

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教育部指出，因目前仍為學期進行期間，學校需配合防疫需求掌握學生到課，並提供良好授課學習品質；惟學校為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，得於上開前提下調整授課方式或進行授課防疫演練，提前部署。

教育部進一步說明，針對100人以上大班授課或教室難以保持防疫所需適當社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）之課程，應立即改善環境或調整授課方式，採取全面配戴口罩、分班上課或遠距教學等防疫作為；於通風不佳課室或室內場所等風險較高之授課或活動，也需優先改善。

▲教育部公布授課方式。（示意圖／記者林敬旻攝）

為降低對學校教學、師生生活、社區環境的影響，教育部說，學校進行授課防疫演練宜優先由小規模漸進為之，先利用週間上課時間，針對校內系所或課程，分批次、間隔或輪流來進行授課方式調整；倘進行全校或全院或全系之授課防疫演練者，以至多一週為原則；超過3天者，應將授課防疫演練規劃先行通報教育部。

教育部要求，學校一旦遇有確診病例時，應依指揮中心指示、教育部停課標準及防疫工作綱要規定，啟動停課，並同步通報教育部；相關授課方式調整，則由學校督導辦理。

教育部也強調，如有大規模區域或全國停課之需要，學校即應依疫調結果與指揮中心指示，啟動停課，並同步通報教育部。各校請勿自行判斷疫情，逕行宣布停課。

教育部表示，目前已有大學陸續將授課防疫演練規劃通報教育部，後續教育部也會安排相關訪視，以了解辦理情形。但提醒師生，必須在線上平台上課、線上點名，若有缺席則當天通報學生事務處，由導師及任課教師聯繫了解並彙報學校。另前開課程均須側錄上課內容，以利學生複習及學校檢核教學成效。

教育部呼籲，學校因應指揮中心指示、確診病例之停課復課，以及授課方式因應防疫之調整及演練，應以防疫為優先，並掌握師生動向以保護社區，避免造成防疫破口為最重要原則。大專校院因應疫情而停課或進行授課防疫演練，均須審慎規劃，並妥為公告說明；同時請確實掌握學生居家學習情形，避免出入公共場所。

