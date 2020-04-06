指揮中心提醒「連假後應更小心」　教長：師生返校第一時間監測身體健康

▲潘文忠表示，師生返校第一時間要確實執行體溫量測。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

清明連假結束，假期間全台許多知名景點擠爆人潮，許多人擔心這將成防疫破口，中央流行疫情指揮中心更是提醒，連假後要更小心。教育部長潘文忠今（6日）出席立法院教育及文化委員會報告109年度預算解凍報告提到，校園都要進行消毒，師生返校第一時間，也要確實執行體溫和身體健康量測。

潘文忠表示，假期前教育部就有研擬相關注意事項，主要是提醒假期間，師生要特別注意身體狀況，若有出遊規劃、掃墓等活動都要注意指揮中心規範的「社教距離」。各級學校返校前也要進行學校校園消毒，尤其是當師生返校第一時間，確實執行體溫和身體健康量測，並進一步詢問假期間是否有跟誰密切互動。

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民進黨立委范雲表示，連假間景點人潮多，有企業已要求員工自主健康管理7天，至於師生部分？潘文忠回應，連假前後都已有特別提醒，今日開始返校，要求學校做好健康監測。另外，潘文忠說，防疫優先，同時兼顧受教權，關於遠距教學，已提醒各校執行計畫細項，目前有幾所都已採取遠距教學防疫措施，希望各級學校加以演練遠距教學技巧，學生透過此方式維持學習不中斷精神。