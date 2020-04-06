罕見！英國女王68年第4度發表「特別演說」：我們將會成功　確診逼近5萬

記者陳俊宏／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世今天發表罕見特別演說，溫情替英國人民加油打氣、感謝醫護人員的付出，也敦促人民面對疫情帶來的挑戰，表示「我們將會成功」，所有人將能與親友再會。

《中央社》報導，英國今天通報新增621起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，全國累計4934人不治，4萬7806人確診。

93歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在溫莎城堡錄製演說，於英國當地晚間8時播出，這是女王在位68年期間第4度發表特別演說。女王每年耶誕節都會對全國發表電視演說，但特別演說十分罕見。

▼英國民眾守在電視機前觀看。（圖／路透）

先前3次分別是在2002年女王母親逝世後、1997年黛安娜王妃（Princess Diana）葬禮前，以及1991年第一次波斯灣戰爭期間。2012年女王登基60週年時也曾有電視轉播演說。

身著綠色洋裝的女王在演說中表示：「雖然我們過去也曾面對挑戰，但這次不同。這次我們和全球各國共同努力，利用科學發展及追求治癒的本能，我們將會成功，成功將屬於我們每一個人。」

她說道，儘管未來可能還有更多苦難，但令人安慰的是，「更好的日子將會回歸：我們將能和朋友再會，將能和家人再會，我們將能再會」。

她也提到，這次疫情必須實施保持社交距離政策，讓許多人必須和摯愛的人分別，令她聯想到自己在第二次世界大戰時的經歷。

▼英國女王伊麗莎白二世。（圖／路透）

女王曾在1940年與妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）一同進行人生首次廣播。她表示：「我們當時是孩子，從溫莎對必須撤離家中、前往避難的孩子發聲。今天，再一次，許多人必須感受與摯愛分別的痛苦」，但不論「現在或當時，我們內心深處知道，這是正確的事情」。

女王指出，每個人都應該遵守待在家裡的指示，因為這「能保護脆弱的族群，讓許多家庭不必感受許多家庭已經歷、失去所愛的痛苦」。她希望多年後，所有英國人都能對他們如何應對疫情所帶來的挑戰感到驕傲。

英國廣播公司（BBC）報導，這則演說影片由一名身穿防護衣的攝影師單獨進行拍攝，其他工作人員都待在另一個房間，與女王保持距離。