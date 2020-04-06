　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

罕見！英國女王68年第4度發表「特別演說」：我們將會成功　確診逼近5萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳俊宏／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世今天發表罕見特別演說，溫情替英國人民加油打氣、感謝醫護人員的付出，也敦促人民面對疫情帶來的挑戰，表示「我們將會成功」，所有人將能與親友再會。

《中央社》報導，英國今天通報新增621起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，全國累計4934人不治，4萬7806人確診。

93歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在溫莎城堡錄製演說，於英國當地晚間8時播出，這是女王在位68年期間第4度發表特別演說。女王每年耶誕節都會對全國發表電視演說，但特別演說十分罕見。

▼英國民眾守在電視機前觀看。（圖／路透）

英國女王發表演說打氣：防疫將會成功。（圖／路透）

先前3次分別是在2002年女王母親逝世後、1997年黛安娜王妃（Princess Diana）葬禮前，以及1991年第一次波斯灣戰爭期間。2012年女王登基60週年時也曾有電視轉播演說。

身著綠色洋裝的女王在演說中表示：「雖然我們過去也曾面對挑戰，但這次不同。這次我們和全球各國共同努力，利用科學發展及追求治癒的本能，我們將會成功，成功將屬於我們每一個人。」

她說道，儘管未來可能還有更多苦難，但令人安慰的是，「更好的日子將會回歸：我們將能和朋友再會，將能和家人再會，我們將能再會」。

她也提到，這次疫情必須實施保持社交距離政策，讓許多人必須和摯愛的人分別，令她聯想到自己在第二次世界大戰時的經歷。

▼英國女王伊麗莎白二世。（圖／路透）

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

女王曾在1940年與妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）一同進行人生首次廣播。她表示：「我們當時是孩子，從溫莎對必須撤離家中、前往避難的孩子發聲。今天，再一次，許多人必須感受與摯愛分別的痛苦」，但不論「現在或當時，我們內心深處知道，這是正確的事情」。

女王指出，每個人都應該遵守待在家裡的指示，因為這「能保護脆弱的族群，讓許多家庭不必感受許多家庭已經歷、失去所愛的痛苦」。她希望多年後，所有英國人都能對他們如何應對疫情所帶來的挑戰感到驕傲。

英國廣播公司（BBC）報導，這則演說影片由一名身穿防護衣的攝影師單獨進行拍攝，其他工作人員都待在另一個房間，與女王保持距離。

ET快訊
玉山降四月雪　今白天高溫不到21度
盜用陳時中立牌被抓包　「我們錯了！」全聯善美的基金會道歉
快訊／安倍最快明發布「緊急事態宣言」　東京增143例確診創新
原料全球搶買！台灣口罩日產達1500萬片「每年破50億片」　
九把刀當爸！　愛犬投胎「阿魯生回來了」…緊擁女兒畫面超催淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美副總統宣布進行「奎寧」測試：首批用於底特律3000名病患

人力不足！23歲護士「強忍高燒」值班12hrs　下班後臉色發青死在床上

更新／安倍最快周二發布「緊急事態宣言」　東京增143例確診創新高

美國33.7萬確診＝西、義、德總和！　全球破127萬人染疫近7萬死

美未來14天「死病慘重」迎疫情高峰！　醫務總監：我們的珍珠港和911事件

更新／紐約動物園驚傳「老虎驗出陽性反應」！　美破33.5萬確診近萬死

新加坡日增120例確診「連兩天創新高」　移工爆發群聚感染

罕見！英國女王68年第4度發表「特別演說」：我們將會成功　確診逼近5萬

羅斯福號航母艦長「新冠病毒陽性反應」！　遭撤職前已出現症狀

紐約州再添594死！確診破12萬例　州長：下波高峰期就在一週內

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

美副總統宣布進行「奎寧」測試：首批用於底特律3000名病患

人力不足！23歲護士「強忍高燒」值班12hrs　下班後臉色發青死在床上

更新／安倍最快周二發布「緊急事態宣言」　東京增143例確診創新高

美國33.7萬確診＝西、義、德總和！　全球破127萬人染疫近7萬死

美未來14天「死病慘重」迎疫情高峰！　醫務總監：我們的珍珠港和911事件

更新／紐約動物園驚傳「老虎驗出陽性反應」！　美破33.5萬確診近萬死

新加坡日增120例確診「連兩天創新高」　移工爆發群聚感染

罕見！英國女王68年第4度發表「特別演說」：我們將會成功　確診逼近5萬

羅斯福號航母艦長「新冠病毒陽性反應」！　遭撤職前已出現症狀

紐約州再添594死！確診破12萬例　州長：下波高峰期就在一週內

美副總統宣布進行「奎寧」測試：首批用於底特律3000名病患

酷比終於戒奶嘴 ！　丁文琪「偷剪破SOP」1周見效：他還自己丟垃圾桶

振興紓困「疫」波波　沈榮津：經濟部預算逼近千億規模

新台幣開盤貶值5.2分　以30.36元兌1美元開出

蔡阿嘎90度鞠躬道歉請辭！　七月半大變動…HowHow：我不幹了

台灣大電信業開第一槍　連假曾遊國家警告景點員工居家工作14天

台股收假反攻！早盤大漲137點　指數收復9800點

新冠肺炎全球破80萬人染疫　「這類人」警覺心要提高

又冷又濕！玉山「持續降雪中」　今白天高溫不到21度

最有錢／疫情重擊全球股市　生技醫療將是保命方舟？

曾之喬「下廚穿搭」超火辣！　洗手一彎腰..邪惡視角「魔鬼身材」全都露

國際熱門新聞

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

結婚51年　確診夫妻相隔6分鐘分別離世

更／安倍最快周二發布「緊急事態宣言」

強生確診10天宣布：到醫院進行「例行檢查」

韓媒：2個男人在疫情下守住台灣

義大利小鎮測試血液病毒　70％人呈陽性

羅斯福號航母艦長「新冠病毒陽性反應」！

即／利比亞前總理確診病逝　享壽68歲

美國前參議員甘迺迪家人失蹤　判定死亡

南韓：吞退燒藥通過檢疫要重罰

杜特蒂捐1個月薪！官員減薪75％抗疫

英國女王發表演說打氣：防疫將會成功

女記者中鏢！參加媽生日趴傳8人2死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

陳時中提彈性上　內政部6日執行

國泰金：1200員工6日改居家辦公

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

人類消失後　29萬海龜爬沙灘產卵

公館商圈驚傳扁鑽刺殺　台大學生嚇逃

2萬人撲黃山爆量！風景區道歉了

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面