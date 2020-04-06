英國首相強生確診10天持續發燒！　首度入院檢查

▲英國首相強生（Borris Johnson）持續對抗新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）證實確診新冠肺炎至今10天，唐寧街周日（5日）表示，他因仍持續部分症狀如發燒等，當天去到倫敦一間醫院再次接受檢測。

BBC引述唐寧街一名女性發言人在聲明中指出，強生體溫仍然過高，在醫師「謹慎以對」的建議下，於當晚到醫院接受（第3次）病毒檢測。她補充，首相感謝國民保健署（NHS）的努力，並呼籲大眾遵循政府的防疫指引，繼續待在家中，不但能幫助國民保健署，也能免於他人的死亡。

首相的女性發言人3月曾指出，一旦首相感到不適且不克工作，將會委由順位為第一大臣的外交大臣拉布（Dominic Raab）暫代職位。

已在家隔離的強生對內閣仍握有權力，不過周一（6日）的新冠病毒會議，將會暫時由外交大臣主持。他3月27日證實確診新冠肺炎，之後便一直在唐寧街邸內主持國政。最後幾次對外露面是2日，他當時透過視訊，為NHS和所有正在執行重要任務的人員表達感激之意；3日則是目前最後一次主持新冠病毒會議。

▲強生與女友西蒙茲（Carrie Symonds）。（圖／達志影像／美聯社）。

同樣在3日，強生上傳一段自拍影片到推特，向大眾解釋身體還有一些輕微症狀，「我還有體溫過高的問題，所以根據政府指引，在症狀消失前我必須繼續居家隔離，但我們仍全天全力以赴執行打敗病毒的計畫。」

根據BBC政治版編輯庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg），強生應該會在醫院過夜，進行「例行性檢查」。強生的懷孕女友於4日發推，表示自己也出現新冠肺炎主要症狀，過去一周都躺在床上休養，所幸結果為「陰性」。