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「連假還在想觀光！」在德網友秒聯想巴伐利亞大爆發　嘆：台人過太爽

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▲▼ 清明連假期間，台東警分局在正氣路夜市及鐵花村進行防疫宣導（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲清明連假期間，台東警分局在正氣路夜市及鐵花村進行防疫宣導。（圖／記者楊鈞典翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

兒童清明連假全台各地湧現爆量人潮，讓許多人擔心成為防疫破口。就有鄉民在PTT的Gossiping板上問卦「連假在台灣玩也要被罵？」說他看新聞，有醫護人員針對連假期間、墾丁大街湧現人潮這件事，大批台人劣根性，讓他很納悶，畢竟觀光業已經慘到快收攤，現在這樣不是不無小補嗎。

這位鄉民好奇發問，本來認為觀光業已慘到快收攤，台灣人趁連假到各景點捧場，對觀光業也算是不無小補，結果現在風向好像是逛大街、住宿都被罵，「但政府也沒種宣布觀光餐飲業全禁止，這樣數十萬人可能失業，另一方面又讓雪中送炭的民眾背黑鍋，政府立場到底是怎樣啊？」

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▲▼清明連假，花蓮湧入大批觀光人潮及車潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲連假期間，花蓮湧入大批觀光人潮及車潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供）

看到貼文後，就有一名在德國的網友回文，用巴伐利亞感染大爆發的例子，證明根本不該出去玩，「跟你說一個故事喔，38天前，2月25號，德國只有16例，集中在巴伐利亞邦，而且是一個上海女員工帶進來的。」

他接著提到一個叫海因斯堡（Heinsberg）的小城，它離巴伐利亞大概800公里外、位在北萊因邦，「（海因斯堡）覺得敗養乾我屁事，依照傳統快樂地辦了嘉年華活動。參加的人有一個剛從義大利滑雪回來。」就是因為這個遊義大利人的關係，海因斯堡就爆炸了，「海因斯堡變成德國原爆點，參加的人天女散花，無法追蹤移動史。」

德國因此從16例變成81435例1123死，過程只花了38天，「現在德國街上只有5種店能開：超市、銀行、藥局、郵局、加油站。連麥當勞都只開外賣和drive in（肥宅這邊的麥當勞KFC漢堡王都關了，連外賣都沒有）。」而且任何三人以上的聚會（含三人）都會被罰250歐，這種情況最少要持續到4月20號，「台灣人還在想連假觀光，是不是過太爽？」

看到貼文後，其他人也紛紛留言贊同這位在德國的網友，「看周邊國家封鎖狀況真的過太爽」、「台灣沒救了，一堆人還是覺得國內很安全+自己沒那麼衰小」、「我寧願放棄觀光，也要救科技業」、「就是怕越一不小心，越來越嚴重」、「台灣這次真的沒救了，永遠會被自私的台灣人給害死，台灣人就是典型的不見棺材不掉淚，不爆發成上千上萬例指數成長不會怕這樣。」

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