新冠疫苗研發競賽開打！　陸病例銳減「臨床試驗或移海外」

▲伴隨著國際疫情的嚴峻形勢，新冠病毒疫苗的研製愈加緊迫。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

一場新冠疫苗研發的國際競賽早已激烈展開！世界衛生組織統計資料顯示，截至3月21日，全球共51個候選疫苗在研發。曾參與SARS疫苗研究的中國免疫學會理事長吳玉章表示，疫苗研發至關重要的III期臨床試驗需要對症人群，但目前大陸新增確診病例銳減，「臨床試驗或將在海外展開。」

▲解放軍軍隊成功研製重組新冠疫苗。（圖／中國軍網）

據《澎湃新聞》報導，目前全球有兩家候選疫苗已進入臨床試驗階段。美國生物科技公司Moderna在當地時間3月16日，率先宣佈該公司研發的mRNA疫苗開始人體試驗。同一天，中國軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物股份公司，聯合開發的重組新冠疫苗也通過臨床研究註冊審評，進入I期臨床試驗。

不過，對於重組新冠疫苗研發團隊而言，I期安全性試驗只是萬里長征的第一步，疫苗研發將走向何方？對此吳玉章表示，疫苗研發至關重要的III期臨床試驗需要對症人群，在目前國內新增確診病例銳減的情況下，臨床試驗或將在海外展開。

同樣曾參與SARS疫苗研發的免疫學專家則表示擔憂，一方面，這次接種疫苗的志願者體內產生的抗體如果不能完成免疫，那麼疫苗就很難通過有效性試驗，即便合成了抗體，數量是否足夠對抗病毒，也是未知數；另一方面，如果病毒自然消失後，不再對人群有危險，國家很難將其列入計畫疫苗，對於企業而言，為此投注成本的可能性也隨之降低。

▼新冠疫苗的臨床試驗或將在海外展開。（圖／中國軍網）