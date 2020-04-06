因疫情彈性上班、異地辦公　陳時中：已發布企業指引「將再討論有何不足」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

有鑑於新冠肺炎疫情日趨嚴峻，部份企業、政府部門陸續展開彈性上班、異地上班規劃。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日說明，指揮中心針對企業已經發布過相關指引，今天下午會更進一步開會討論指引中有何不足需改進，並對外界說明。

清明連假收假第一天上班日，中央流行疫情指揮中心6日上午加開記者會宣布，連假曾至人潮擁擠場所，應自主健康管理14天。會中被問及彈性上班等議題，陳時中回應，目前許多政府部門已陸續開始試辦彈性上班、異地辦公，日前也已經公布企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引供參考，不過今日下午也會開會討論，指引中有哪些不足需改進，並進一步對外界說明。

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中央流行疫情指揮中心6日上午宣布，清明連假民眾南來北往互動頻繁，且部分觀光景點人潮密集，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。

指揮中心強調，國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低。再次提醒民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節；與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。

▲0406連假後自主管理14天。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

▲今日新增10個確診個案，其中1人為4歲童。（圖／曾梓倩製）