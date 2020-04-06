全台首例！防疫再升級　 新竹市開放國小、國中網路新生報到



▲新竹市府首開入學新生網路報到。（示意圖／記者季相儒攝）



記者陳凱力／新竹報導

竹市防疫再升級，為避免群聚，新竹市109年度國中小新生報到多了網路報到選項，提供家長更便利的報到方式，只要輸入學生基本資料，即可輕鬆在家完成報到程序。市長林智堅表示，特別在疫情升溫期間，唯有做好滴水不漏的防疫工作，才能確實守護市民的健康，因此特別提供新生家長網路報到方式，讓所有學生及家長都能在家安心辦理新生入學。

109年新竹市的國小新生共計5717人，國中新生亦有5026人，合計共有1萬多名新生即將在5月份辦理入學，在疫情升溫期間，為了守護學校師生的健康，新竹市府首推「新生網路報到」，希望能夠避免各種非必要的群聚。

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這也是新竹市第一次利用網路方式辦理新生報到，教育處長黃錦能表示，2020年總量國小及國中新生報到日分別是4月11日及18日，一般國中小新生報到的時間是5月2日，以往家長均會持新生入學通知單到各學區學校辦理入學。為了因應疫情，以人群接觸最小化為原則，因此，開全國先例，推出國中小新生網路報到方案，讓家長在家即可完成入學報到。

教育處表示，為便利家長辦理網路新生報到，故將作業期程延長，總量國小報到期程自4月8日起到4月11日，總量國中自4月15日起到4月18日；一般國中小學報到亦自4月27日開放至5月8日，請家長儘量利用網路進行報到。新生入學通知單將於4月中旬發送，相關的新生報到作業期程請詳見各校入學專區。

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