台師大「15人自主健康管理」　校長感謝同學承受寂寞、犧牲自由

▲台師大一名20多歲男學生確診新冠肺炎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

台灣師範大學3月30日一名20多歲男學生確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心匡列15人接觸者。全校各系所4月6日至17日全採遠距教學。對於自主健康管理的同學們，校長吳正己向他們表達辛苦，因除不能有清明連假，一直到4月13日前也都不能出門，要受到更多限制，還有承受更多的寂寞。

吳正己說，在清明連假期間，一直到4/13日前，自主健康管理的同學，要比其他的同學多受到一些限制：要早晚量測體溫，要避免出門或出房間，出房間一定要帶著口罩，萬一須與家人互動務必保持距離。還有住在學校自主健康管理宿舍的同學，所受到的限制更多，也要承受更多的寂寞。但相信，他們都坦然面對這樣的限制與不便，因為都知道，這樣的措施加強自己健康防護，也加強親友、周遭人們、乃至整個社會的防護。

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▲▼台師大清明連假期間全校大消毒 。（圖／記者李毓康攝）

吳正己表示，自己知道他們的身心理都承受著相當大的壓力：從個人獨處寂寞的排解，到擔心課業是否受到影響，甚至擔心自己是否受到感染，或者會因此進一步影響親友同學。這些想法都是必然的，而且大家也都可以理解。在此要向各位同學確保，學校隨時都在關心著，也隨時準備提供協助，只要有任何問題，可以隨時撥打本校健康中心專線，或是與你的專責導師、系主任、所長、院長、任何師長、或是與他本人聯繫，都將與你一起面對所有的問題。

對於4月6日至4月17日學校將全面推動實施遠距教學，吳正己指出，除很少數課程之外，絕大多數課程都可以透過網路進行學習，所以，不用擔心這段期間的課業會荒廢。必要時，學生也可以告知老師目前正進行自主健康管理，讓他們瞭解不便。若有任何與老師溝通上的問題，也可以向系主任、所長或教務處反應。

最後，吳正己強調，還是要感謝同學們這段期間的犧牲自由，為自己及大家守住了防疫的防線，他們並不孤單，師大人是團結一心的，互相勉勵，大家一起度過這段艱鉅的旅程。