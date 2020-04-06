陸查獲「出口防疫物資」1120萬件不合格！口罩就佔了994萬個

▲大陸為全球主要的口罩生產地。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期向世界多國出口了大量醫療物資，並傳出部分瑕疵及不良品的現象。大陸海關總署5日晚間發布最新數據顯示，從3月31日以來，共查獲非清單企業生產，或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資1120.5萬件，其中口罩994.1萬隻，防護服15.5萬套，新冠病毒檢測試劑108.5萬份，紅外測溫儀2.4萬件。

根據大陸3月31日公布的最新規定，出口的新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等5類產品必須取得國家藥品監管部門相關資質，符合進口國、地區質量標準要求。

▼西班牙派軍機赴陸載運口罩。（圖／西班牙空軍）



海關總署指出，目前已對相關產品實施100％單證審核，審核重點包括品名、數量與申報是否相符，外觀是否霉變、有無污染或污化、是否超出保質期，是否破損及侵權，以及是否存在夾藏夾帶、摻雜摻假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品等情況。

海關總署提到，在審核中發現，有企業夾藏口罩出口，還有企業試圖將新冠病毒檢測試劑偽造成其他產品出口。

海關總署強調，對出口醫療物資摻雜摻假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品的，將責令其停止出口，沒收違法所得，並處貨值金額50%以上3倍以下罰款，「構成走私行為或者走私犯罪的，海關將企業信用等級直接降為失信企業，並實施提高查驗比例、加大稽核查頻次、全額收取擔保金等嚴格管理措施。同時，官方將對該企業實施聯合懲戒。」

▼口罩外箱上可看見簡體中文字。（圖／西班牙空軍）

