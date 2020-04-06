「全台放病毒假兩周」亂傳訊息遭約談　台中男大生：開個玩笑

記者張君豪／台北報導

刑事局接獲民眾檢舉，LINE群組有用戶在今年3月17日散播「臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月18日開始，所有上班族、學生强制性休假，以免傳播，檢查連結以查看您的縣市是否已列出：http://bit.ly/MandatoryPaidLeave」等不實訊息，涉及違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，刑事警察局受理檢舉後立即進行偵辦。

▲刑事局偵九大隊第二隊隊長江嘉勝說明假消息查緝經過。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局秀出陳姓大學生轉傳的假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查：涉嫌於該群組張貼假訊息之陳姓男子（19歲）為台中市某大學學生，警方通知他到案說明。刑事局指出：陳姓男子未經查證即張貼、散布不實訊息至LINE群組內，而造成民眾的恐慌，全案詢後將依違反社會秩序維護法移請高雄地方法院簡易庭裁處。

刑事局說：這名大學生到案後坦承散播不實訊息，動機出於好玩「想開個玩笑應該無傷大雅」未料就此觸法，警方認定陳姓大學生行為已違反社會秩序維護法第63條規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，將可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

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