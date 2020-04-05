「疫情夏天會消失嗎？」　中外研究：新冠病毒高溫、低溫適應力強

▲夏天到了，新冠病毒會因此消失嗎？各國研究有不同結論。（示意圖，圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延全球，外界也觀望，新冠病毒是否會像SARS或者季節性流感一樣，在夏季突然消失？近日，大陸、外國多個研究團隊發現疫情傳播類似共通點，新冠病毒的溫度適應力強，高溫和低溫都可能具備傳染性。

大陸澎湃新聞指出，中山大學公共衛生學院王茂團隊王茂團隊收集1月20日到2月4日間，中國和26個國家共429個城市和地區每日確診人數與溫度資料。研究發現，「溫度與病毒傳播存在聯繫。在低溫環境下，平均溫度每上升1℃，日確診人數增加0.83人。當平均氣溫上升到8.72℃時，日累計確診人數達到峰值。」隨後，日確診人數隨著氣溫進一步上升而減少。

▲新冠病毒在高溫、低溫都有可以存活研究案例。（示意圖，圖／翻攝 美國FDA官網）

另外，美國馬里蘭大學醫學院人類病毒研究所(IHV, Institute of Human Virology)、全球病毒網路（GVN）卓越中心一篇論文內容也指出，新冠肺炎社區傳播主要沿著東西向展開，中心點大致沿北緯30到50度分佈，平均溫度是5到11℃，平均濕度在47%到79%。這些地區暴發疫情時，都是年度溫度週期的最低點，最低溫度低於0℃。雖然以上兩個研究顯示，高溫可能抑制新冠病毒傳播，其他學者有不同觀點。

中國工程院院士沈洪兵、南京醫科大學附屬淮安第一醫院王其龍等人30日在《美國醫學會雜誌》Network Open發表的研究顯示，江蘇省淮安市1位有武漢接觸史的感染患者，在三溫暖中心傳染8人的案例。結果表明，病毒在高溫高濕的條件下依然存活，傳播性沒有減弱。

▲美國疫情大爆發，公共衛生面臨嚴峻考驗。（圖／路透）

波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）Mauricio Santillana研究組在預印本網站medRxiv上發表論文也強調，如果不實施廣泛的公共衛生干預措施，只靠天氣變化，例如北半球春夏季氣溫和濕度的增加，不一定會減弱新冠病毒的傳播。

香港大學病毒學家金冬雁也指出，「人類冠狀病毒感染有一定季節性，新冠病毒是不是有季節性還不知道，但有這個可能性。」各國部分病毒學家表示，溫度和濕度相比較而言，溫度對新冠病毒的影響會大一些。但現在也沒有嚴格的實驗資料支撐，到底影響多大、能不能起決定性作用，並沒有嚴謹的結論。

▲對抗新冠病毒「與其靠天，不如靠自己小心防疫！」。（示意圖，圖／路透社）

之前，世界衛生組織認為控制並消滅SARS有三個因素：透明公開的病例通報、各國對患者進行有效的隔離措施以及天氣回暖。大陸中山大學公共衛生學院（深圳）院長舒躍龍也表示，夏天氣溫上升可能會降低疫情的流行強度，但是不太可能自然消失。「與其靠天還是得自己小心防疫！」