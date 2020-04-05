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防疫全力以赴　善化、白河、玉井、第六分局使出渾身解數宣導社交距離！

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▲台南市善化、白河、玉井分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化、白河、玉井分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假各大生命紀念館、殯葬園區等配合，採取限制措施，民眾湧入各風景區、夜市、遊樂場所等觀光景點，帶來大量人潮、車潮，也帶來群聚感染隱憂，恐形成防疫破口，台南市善化、白河、玉井分局防疫宣導團，分別深入轄區景點，透過大聲公、空白機等沿街廣播，提醒民眾「保持安全社交距離」。

▲台南市善化、白河、玉井分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

多數商家及遊客均自主戴起口罩，但因「善化牛墟市集」湧現擁擠購物人潮，人與人之間幾乎沒距離，為了不讓台灣防疫成果功虧一簣，善化警分局長方國璽親自帶隊與善化區公所民政課課長曾冠華、什乃里里長王榮勳及善化牛墟市集管理委員會管理員李武村等人一同步行沿街廣播，提醒民眾「防疫期間請保持安全社交距離」、「室內保持社交距離1.5公尺，室外1公尺」、「減少群聚，勤洗手」，透過宣導看板及大聲公沿街放送的方式吸引民眾目光，以達到宣傳的效果。

▲台南市善化、白河、玉井分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「善化牛墟市集」管理委員會也持續對遊客廣播提醒，新冠肺炎疫情全球大流行，國內境外移入病例大幅增加，為防止有未就醫或無症狀之感染者進入社區，以降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心4月1日制定公布「社交距離注意事項」，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離，目前為第一階段採柔性勸說方式，除建議民眾避免出席近距離接觸之社交活動、進入與維生無關之娛樂等性質之場所外，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離。善化警分局長方國璽表示，政府防疫作為不會因連假而打折扣，響應衛福部長陳時中的名言：「愛有多深，距離就有多遠」，請民眾留意安全社交距離，確實戴口罩、勤洗手，大家一起遵守「社交距離注意事項」，維護我國防疫成果，更保護你我健康！

▲台南市善化、白河、玉井分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

連假期間遊客湧入白河區市集美食街道、關子嶺風景區、後壁菁寮老街、東山老街，為避免新型冠狀疫情持續蔓延，遊客間群聚感染，造成防疫破口，白河警分局由分局長朱信憲、白河區長蕭福清、主秘陳玉惠、東山區秘書羅朝勝及消防單位等率領同仁，拿起大聲公及防疫標語海報看板，分至轄區知名景點人潮聚集處進行防疫宣導。

▲台南市善化、白河、玉井分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前中央疫情指揮中心宣布社交距離，人與人之間應保持安全社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）以保安全。惟風景區及老街之遊客為留念拍照或試吃購買，不少人仍未戴口罩，近距離接觸恐造成病毒傳遞，防疫漏洞。

▲台南市善化、白河、玉井分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「請民眾保持人與人1公尺以上安全距離」，「保持安全距離以策安全，否則應佩戴口罩」，並請民眾多以「酒精消毒、勤洗手、佩戴口罩，在室外保持1公尺，室內1.5公尺社交距離」。白河警在觀光勝地沿路廣播，提醒遊客與攤販店家保持安全距離，逐一跟店家及攤販宣導，並提醒店家佩戴口罩及提供酒精消毒等。現場旅客對警方的貼心防疫宣導均表示感謝及辛勞。白河分局分局長朱信憲表示，防疫為政府當前最重要工作，警察責無旁貸，有效風險管理做好防疫宣導並落實執行，提醒民眾配戴口罩、保持安全社交距離，以保健康安全。

▲台南市善化、白河、玉井分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

清明連假，大量遊客湧入各觀光景點，隨著新型冠狀疫情持續蔓延，遊客間的群聚，造成醫界學者擔憂，為避免成為防疫破口，玉井警分局則出動空拍機加入防疫陣線，深入玉井山區，進行社交距離宣導。

▲台南市善化、白河、玉井分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井警分局出動空拍機宣導，由分局長楊青垂親自操作空拍機廣播，向民眾宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫觀念。楊分局長指出，為防範疫情擴散，中央流行疫情指揮中心已制定公布「社交距離注意事項」，鼓勵社交距離要保持室外至少1公尺，室內至少要1.5公尺，適當的距離，保護自己，也是保護他人。 楊分局長表示，空拍機使用為員警防疫宣導之利器，不但不需接觸人群，亦可透過傳遞影像現場廣播或錄音方式進行廣播，提高宣導傳播效率，徹底落實政府防疫策略。

▲台南市善化、白河、玉井、第六分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因疫情影響，今年掃墓人潮較往年少，但警六分局仍堅守崗位，為降低左轉、迴轉車輛因會車發生交通事故，警方仍在西門路部分無號誌的安全島缺口交管。不少交通崗員警、義交表示：往年民眾遇上交管，想到要繞遠路就抱怨動怒，今年民眾抱怨少了，甚至私下向員警說：繞遠路沒關係！這個時機點不用居家檢疫、隔離，仍健康出門已覺得感恩、慶幸！而統計清節連假期間，因交通疏導得宜，南區無A1交通事故發生。

▲台南市善化、白河、玉井、第六分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市善化、白河、玉井、第六分局出動防疫宣導隊，使出渾身解數向民眾宣導保持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第六分局分局長陳建民表示：警察主要工作雖在治安、交通，但在各國疫情嚴峻此刻，警察結合衛生、消防、民政等防疫團隊，加強宣導各項防疫措施，盼成為防疫工作的「最佳側翼」，讓「健健康康、平平安安」這8個字不只是恭賀的祝福話，還是每個人真正共享的福祉，也盼每位民眾仍以「防疫隊」成員自許，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，讓疫情能儘速降溫、離去。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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