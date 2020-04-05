全力維護台南清明連假交通順暢及安全　南警動員2500名警力完成防疫疏導任務

▲清明連假，台南市警察局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗178處，動員2495名警力維持掃墓及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年清明掃墓人潮、車潮因新冠肺炎持續延燒，台南市30處主要公墓及納骨塔周邊道路車流均較去年明顯減少，因本次有4日連續假期且適逢兒童節，轄區12大風景區仍有出現出遊之人、車潮，台南市警察局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗178處，動員2495名警力維持掃墓及風景區與各主要道路交通順暢。

這次清明連續假期交通疏導勤務，台南市警局配合市府民政局、環保局、交通局、消防局、衛生局、工務局等單位，共同維護各墓園周邊道路交通順暢及安全，並妥適規劃執行交通「分流」、「交管」、「替代」等交管措施，確實做到更有效且迅速的疏導作為，讓市民清明掃墓有一個安全又順暢的環境，又能盡興漫遊古蹟風景區。

因應現階段仍為新冠肺炎高峰期，針對轄內墓區、納骨塔區及熱門景點、夜市等人群聚集較多處所，市警局也利用大聲公、標語等宣導民眾保持室內1.5公尺及室外1公尺以上社交距離，或佩戴口罩，保護自己也保護他人，降低感染風險。

清明連假期間，市警局交通警察大隊與各分局勤務指揮中心充分合作，於接獲各類路況通報時，均能立即指揮線上勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報，並主動上線警察廣播電臺播報路況37則，提供改道及交通事故資訊及地方廣播群組託播即時路況共計295則，合計332則，善用即時通訊軟體發揮綜效。

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