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紐約破3500死、11萬人確診　州長警告：疫情7天內達高峰！但我們還沒準備好

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▲▼新冠肺炎,美國,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約州成美國疫情重災區。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

紐約州新冠肺炎確診病例突破11萬大關，奪走逾3500條人命，單日630人死亡，再創新高。紐約州長古莫警告，疫情估計7天內達到高峰，但紐約州物資與人力尚未準備妥當。

《中央社》報導，紐約州政府最新數據顯示，全州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診總數達11萬3704例，新增1萬841例，連兩天日增破萬例；累計3565人死亡，日增21.5%，一週來暴增近4倍，總數占全美46%左右。

古莫（Andrew Cuomo）簡報時說，確診與死亡人數將持續激增，紐約州估計7天內會達到疫情高峰，但「我們還沒有準備好迎接高峰」。

▼紐約州單日630人死亡，再創新高。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國,紐約市,殯儀館,新冠肺炎,丹尼爾．謝費爾殯儀館,Daniel J. Schaefer Funeral Home。（圖／達志影像／美聯社）

古莫表示，全州醫院床位已擴充至8萬個，8.5萬名醫療專業人士加入志工行列，2.2萬人從其他州赴紐約支援治療病患。但呼吸器、口罩及其他個人防護裝備依舊匱乏，不足以因應疫情高峰需求。

他說，紐約州政府先前向中國訂購1.7萬台呼吸器，因對方供貨吃緊，最後只拿到2500台。在阿里巴巴集團創辦人馬雲、執行副主席蔡崇信等人協助下，中國捐贈的1000台呼吸器預定今天運抵紐約，疫情尚不嚴重的俄勒岡州也同意出借140台呼吸器。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球約116萬人感染新冠肺炎、逾6萬人喪命，美國確診病例已突破29萬例、至少7826人死亡。紐約州人口約1900萬，確診總數直逼西班牙與義大利。

▼古莫警告，疫情估計7天內達到高峰。（圖／路透）

▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

古莫簡報時仍帶來些許好消息，包括出院患者累計超過1萬人，占住院患者總數約2/3。住院人數雖持續增加，但日增率已降至7.4%，創數週來新低；相較之下，3月22日至28日，住院患者日均增加約27%，醫療單位負擔沉重。

紐約州3月1日出現首例新冠肺炎確診病例，短短一個月內淪為全球疫情最嚴重地區之一，而且疫情高峰仍未到來，不斷失去人命之餘，經濟大規模停擺的痛楚也逐漸加深。

古莫坦言，從經濟、社會到人際關係，疫情帶給全美與紐約州各種壓力，「這是痛苦、令人失去方向感的歷程，但我們從中找到自身最棒、最堅強的一面。這天終將結束，我們會度過難關，我們會到達高峰的另一側」。

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