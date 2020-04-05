老神父淚求「拜託救義大利」　台灣人4天狂捐900萬：換我們報恩了

▲天主教台灣靈醫會會長呂若瑟神父。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

為台灣奉獻半世紀的義大利神父呂若瑟日前求救，希望台灣人可以幫助他疫情嚴峻的義大利家鄉。外交部發言人歐江安3日表示，這次台灣捐贈的1000萬片口罩，受惠地區也包含呂若瑟的家鄉，台灣民間4天內的捐款也達到了900多萬元，可以購買許多口罩與醫療物資，讓呂若瑟相當感動「真的很謝謝大家。」

天主教台灣靈醫會會長呂若瑟神父日前透過視訊與義大利總會聯絡時，發現他在家鄉的許多同學跟朋友都因為感染新冠肺炎過世，疫情造成當地的醫療體系受到重創，極度缺乏口罩、呼吸器與防護衣等醫療器材，讓他難過地跪在教堂祈禱，希望台灣人能救救他的家鄉。

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▲義大利新冠肺炎疫情相當嚴峻。（圖／路透社）

天主教靈醫會羅東聖母醫院表示，從他們開始募款至今已經4天，台灣累積捐款的人次已經超過2500多人，目前已經募得約900多萬元，有民眾透過銀行轉帳匯款的方式外，還有人親自來到募款中心外排隊捐款，大家都是想報答為台灣奉獻一生的呂神父。

聖母醫院透露，他們原本目標是在15日前募得1100萬元，透過這些錢購買10萬個N95口罩，就現在的募款速度來看，應該很快就可以達標，希望能早日購買送往義大利。對於台灣人的熱情幫忙，呂若瑟神父真的非常感動，已經不知道該說什麼才能表達內心的感激之情，非常謝謝大家的愛心。

戶 名：財團法人天主教靈醫會

銀行帳號：22807000014。

銀 行 別：兆豐國際商業銀行-羅東分行(017)

郵局劃撥：19308592

請捐款人加註:捐助義大利靈醫會

聯絡電話:03-9556631募款中心， 傳真:03-9548170