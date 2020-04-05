「發國家警報太誇張」業者：只有墾丁大街人多不該放大！嚴重打擊我們士氣

▲4日晚間墾丁大街人潮明顯變少了 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

防範新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心4日發布國家級警報簡訊，通知大眾「請勿前往墾丁」。《ETtoday新聞雲》記者在訊息發布8小時後、當晚8時多左右，實地走訪墾丁大街，攤商都說人潮少了約3成。當地觀光業者認為，發國家級簡訊太誇張，且只有墾丁大街人多，不該放大到各景點，此舉嚴重打擊他們的士氣。

國家級警報發布後，人潮和前兩天有沒有差異？墾丁大街攤商受訪時表示，「大概少了3成左右，跟陳時中講話有關，因為人數明顯變少」；同時也很擔心未來如果再這樣下去，人就變少了，「而且基本防護都有在做，只是覺得明明沒有的事情，就會被報出來。」

請繼續往下閱讀...

有攤商認為很不公平，直言「其他地方也很多人哇！通常被針對是我們墾丁啦」，覺得有被鎖定的感覺。不過，另一名販售貼身衣物的攤商有不同的看法，雖他也明顯感受到人潮變少，但認為是連假的最後一晚，相較前幾天是剩下6成左右。

▲▼2日晚間墾丁大街（上圖）和4日晚間人潮相差很多。（圖／記者陳崑福翻攝、記者吳奕靖攝）

另外，是否跟國家級警報有關？販售貼身衣物的攤商給了一個有趣答案，「沒有這個疫情的時候，就沒有什麼買氣了，跟疫情沒有大關係。」

《聯合報》報導，有恆春半島觀光業者認為，發到國家級簡訊真的太誇張，除了嚴重打擊他們的士氣之外，還造成人心惶惶。業者指出，不該放大到各觀光景點，因為其實只有墾丁大街人多。