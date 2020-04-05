東京單日確診首度破百「近7成感染源不明」　 日累計4209例分布曝光

▲東京街頭民眾都戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

日本境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例於4日當天增加367例，創下單日新高，包括機場檢疫發現和搭包機回國確診者等，累計境內確診感染3497人。

《中央社》報導，日本放送協會（NHK）報導，倘若加上鑽石公主號郵輪的確診感染者712人，則確診感染總數達4209人。

東京都4日宣布，都內新增118人確診感染新冠肺炎，包括60多歲至80多歲的5名男女不治。這也是東京都單日確診感染首度超過100人，其中將近7成的81人目前感染途徑不明，東京都的累計確診感染也增至891人，累計死亡23人。

▼東京都目前共有891人染疫、23人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

此外，歧阜縣和大阪府4日宣布，各有1人死亡。日本境內感染後不治增至84人，加上鑽石公主號11人不治，總共95人死亡。

報導指出，境內確診感染的3497人當中，包括東京都891人、大阪府387人、神奈川縣238人、千葉縣235人、愛知縣211人、北海道193人、兵庫縣190人、埼玉縣160人、福岡縣146人以及京都府116人等。

▼東京奧運延至2021年舉行。（圖／路透）