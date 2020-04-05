　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

四川一季度增25台資企業　總投資額破50億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲台商增資橄欖油基地。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

儘管受到疫情衝擊，中國大陸上月才復工復產，但四川省一季度仍增加25家台資企業，另外有2家台資企業增資，新增台商投資總額為1.66億美元，約新台幣50億元。一名在成都開設豆乳飲品店的張姓台商表示，當初看好四川的飲食文化市場決定進駐，「如果不是因為疫情，可能早就開張了」隨著疫情趨緩，他的店將在5月份開幕。

張公明是四川一間文化創意公司的老闆，這次跨足飲料業就是看上當地的消費潛力，店面選在天府大道中段，周邊有住宅區與天府軟件園，位置相當不錯。他受訪時提到，當地的人文氛圍讓他動了創業的心思。

張公明指出，照原訂計畫，這家豆乳飲品店應該已經開幕，不過，受到疫情衝擊，所以時間都延後。「四川飲食文化市場很大，我們希望把健康的豆乳飲品介紹給四川的消費者。」

四川省台辦統計，2020年一季度四川新增台資企業25家，2家在川台資企業增資，新增台商投資總額為1.66億美元。截至目前，四川省累計登記註冊台資企業2325家，項目投資總額207.86億美元。

▲▼四川,一帶一路,長江經濟帶,長江,中美貿易,瀘州港,水運,臨港片區。（圖／記者曾俊豪攝）

▲四川瀘州港臨港片區。（圖／記者曾俊豪攝）

冕寧元升農業科技有限公司是兩家增資台商企業之一，負責人林春福表示，此次增資100多萬美元，主要用於新建園區、擴大規模。主要集中在涼山的油橄欖基地，原先10700畝再新增3500畝。

對於新冠肺炎疫情衝擊，林春福坦言，對橄欖油的銷售造成一定衝擊，因為春節本來是銷售高峰，隨著疫情得到控制，生產和銷售都在逐步恢復，「很感謝疫情期間台辦幫忙解決物資運輸問題，基地油橄欖才能正常施肥作業，政府在稅收方面也有一些減免。」

至於疫情對台青登陸的衝擊，亞台青（成都）海峽青年創業園、成都星點海峽創業園負責人郭弘揚認為，大陸經濟韌性強，加上政府的優惠扶持政策，以及疫情期間催生的新產業新業態、消費觀念提升等，對台青來說都會是到大陸創業發展的新機遇。

ET快訊
口罩不夠用還捐？國家隊親曝「升級2.0驚人產能」　網讚：無名
進房30分鐘...養生館辣妹「突脫內褲」！他尿遁脫逃　結局反
全台雨連下3天！一張圖看一周雨怎麼下　「天氣轉好」時間點曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

保持一定距離「防疫情擴散」　鐘南山：不要聚餐

四川一季度增25台資企業　總投資額破50億

口罩被退貨！　荷蘭又訂新物資...為雪恥「品質拚過關」

陸海關成立專項工作組　3月迄今出口438億元防疫物資

宅在家2個月「取快遞感染」　陸專家：不排除是無感染症狀者

排隊時人擠人！2萬人搶「免費串門遊」　黃山開放5小時急關閉

3採陰性準備回家！援鄂女護士卻「突發心臟驟停」...已過14天隔離期

女兒從泰國回來！官員爸不捨她隔離「親赴機場接回家」...結果慘了

法記者酸疫情悼念活動　中駐法使館：譴責種族主義

「疫情夏天會消失嗎？」　中外研究：新冠病毒高溫、低溫適應力強

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

保持一定距離「防疫情擴散」　鐘南山：不要聚餐

四川一季度增25台資企業　總投資額破50億

口罩被退貨！　荷蘭又訂新物資...為雪恥「品質拚過關」

陸海關成立專項工作組　3月迄今出口438億元防疫物資

宅在家2個月「取快遞感染」　陸專家：不排除是無感染症狀者

排隊時人擠人！2萬人搶「免費串門遊」　黃山開放5小時急關閉

3採陰性準備回家！援鄂女護士卻「突發心臟驟停」...已過14天隔離期

女兒從泰國回來！官員爸不捨她隔離「親赴機場接回家」...結果慘了

法記者酸疫情悼念活動　中駐法使館：譴責種族主義

「疫情夏天會消失嗎？」　中外研究：新冠病毒高溫、低溫適應力強

林心如爆搭檔「偶像劇男神」　參演《與惡》呂蒔媛新作！

SBL／抓緊比分優勢　台啤最快9日封王

罷韓結果會如何？　挺韓名嘴預測：肯定會過關

女星西班牙探病「確診新冠肺炎」　肺部受損緊急送醫！

蔡國強作品的第一個藏家！宮津大輔：把錢花在藝術作品上能讓人生更充裕

羅斯福號155人確診！　病毒如何攻進航母還是謎

16浪浪遭剪耳後「整團丟棄」　沒結紮也照剪…「雙耳都喀喳」讓他怒了

鄭雨盛遭父喪急奔首爾！因新冠疫情「無法舉辦公開弔唁」

中職／競爭主戰捕手　黃鈞聲力求攻守更穩定

張鈞甯化身綠仙子暢談環保：「不管是靈性、生命力還有未知的萬物，都值得尊敬」

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

公車坐確診者斜後方！他被感染了

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火速抓27嫌

他凌晨鑽進火鍋店狂吃　老闆看完監視器笑了：免費請你

「疫情夏天會消失嗎？」　中外研究：新冠病毒高溫、低溫適應力強

口罩被退貨！　荷蘭又訂新物資...為雪恥「品質拚過關」

隱瞞女兒旅遊史 陸官員遭免職處分

拿快遞沒洗手　他2個月宅在社區也確診

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

法國向中國訂「超10億片口罩」

瑞幸咖啡爆造假22億　《人民日報》：恥辱

香港驚傳墜樓　特首辦公室主任墜亡

已過隔離期！女護士突心臟驟停

華春瑩：主權國家才能參加WHA

呼吸機訂單搶到八月後　不肖業者賺疫情財「一小時一個價」

更多熱門

相關新聞

BWF回顧戴資穎大馬公開賽三連霸　網：想念

BWF回顧戴資穎大馬公開賽三連霸　網：想念

新冠肺炎疫情全球肆虐，國際各大體育賽事都停擺，世界羽聯（BWF）5月31日前的賽事全部取消，而沒有賽事可以看，BWF也特別在粉專分享影片，其中就有一支影片，是世界球后戴資穎在去年超級750賽馬來西亞公開賽以直落二擊敗日本名將山口茜。

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　恐成防疫破口

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　恐成防疫破口

清明連假後疫情有升溫疑慮　蘇貞昌下令「三管齊下」全面戒備

清明連假後疫情有升溫疑慮　蘇貞昌下令「三管齊下」全面戒備

芭芭拉史翠珊大讚台灣防疫

芭芭拉史翠珊大讚台灣防疫

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：手可用乾洗手

病毒可在「鈔票、銅板活4小時」！專家：手可用乾洗手

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫情四川成都

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

公車坐確診者斜後方！他被感染了

蔡波能出生5天「又出狀況」

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

墾丁大街一天巨變！警強制上套

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面