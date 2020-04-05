四川一季度增25台資企業　總投資額破50億

▲台商增資橄欖油基地。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

儘管受到疫情衝擊，中國大陸上月才復工復產，但四川省一季度仍增加25家台資企業，另外有2家台資企業增資，新增台商投資總額為1.66億美元，約新台幣50億元。一名在成都開設豆乳飲品店的張姓台商表示，當初看好四川的飲食文化市場決定進駐，「如果不是因為疫情，可能早就開張了」隨著疫情趨緩，他的店將在5月份開幕。

張公明是四川一間文化創意公司的老闆，這次跨足飲料業就是看上當地的消費潛力，店面選在天府大道中段，周邊有住宅區與天府軟件園，位置相當不錯。他受訪時提到，當地的人文氛圍讓他動了創業的心思。

張公明指出，照原訂計畫，這家豆乳飲品店應該已經開幕，不過，受到疫情衝擊，所以時間都延後。「四川飲食文化市場很大，我們希望把健康的豆乳飲品介紹給四川的消費者。」

四川省台辦統計，2020年一季度四川新增台資企業25家，2家在川台資企業增資，新增台商投資總額為1.66億美元。截至目前，四川省累計登記註冊台資企業2325家，項目投資總額207.86億美元。

▲四川瀘州港臨港片區。（圖／記者曾俊豪攝）

冕寧元升農業科技有限公司是兩家增資台商企業之一，負責人林春福表示，此次增資100多萬美元，主要用於新建園區、擴大規模。主要集中在涼山的油橄欖基地，原先10700畝再新增3500畝。

對於新冠肺炎疫情衝擊，林春福坦言，對橄欖油的銷售造成一定衝擊，因為春節本來是銷售高峰，隨著疫情得到控制，生產和銷售都在逐步恢復，「很感謝疫情期間台辦幫忙解決物資運輸問題，基地油橄欖才能正常施肥作業，政府在稅收方面也有一些減免。」

至於疫情對台青登陸的衝擊，亞台青（成都）海峽青年創業園、成都星點海峽創業園負責人郭弘揚認為，大陸經濟韌性強，加上政府的優惠扶持政策，以及疫情期間催生的新產業新業態、消費觀念提升等，對台青來說都會是到大陸創業發展的新機遇。