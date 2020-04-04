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惡劣！韓國夫妻無視檢疫落跑還拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

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▲韓籍夫婦不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲韓籍夫婦不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

一對韓籍夫婦在2月25日來台觀光，自小港機場入境後，依規定應實施居家檢疫14天，兩人投宿於苓雅區某家檢疫旅館，不過卻在檢疫期倒數最後1天違規外出，遭衛生局開立舉發單，2人當場拒收還落跑，所幸經移民署成功攔截，將持續勸導2人盡快繳清罰鍰。據了解，整起事件曝光後，韓籍夫妻還控訴執法單位侵犯隱私。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，韓籍夫婦應在11日解除檢疫期，但10日卻接獲旅館檢舉，指出韓籍夫婦短暫外出購買食物，防疫人員和員警隨即到場了解事實，並依違規行為開立舉發通知書，「不過這對夫婦是悍然拒絕簽收舉發通知書，幾經溝通之下，2人堅持自己不受法規限制，衛生局在11日緊急做出行政裁處書，並再次送到旅館請韓籍夫婦簽收，2人再次拒絕簽收，表示要往墾丁方向繼續下一個行程，隨即拉行李離開。」

▲衛生所防疫人員會同轄區員警至旅館開立舉發通知書。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生所防疫人員會同轄區員警至旅館開立舉發通知書。（圖／記者許宥孺翻攝）

潘炤穎指出，由於韓籍夫婦離開高雄市後，手機經常性關機隱藏訊號，基於違規事項明顯，報請指揮中心轉請各單位協尋，在27日發現2人位於北部，30日送達行政裁處書，4月1日移送執行署強制境管，2日還企圖離境，所幸在機場成功被攔截。

▲韓籍夫婦不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲韓籍夫婦不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館。（圖／記者許宥孺翻攝）

韓籍夫妻當下表示，入境時攜帶現金5萬元左右已經花完，身上也沒有信用卡，經執行人員檢視隨身物品，僅有現金新台幣1400元、韓元6元及來台採購的名產一袋和隨身衣物。不過潘炤穎認為韓籍夫妻的說詞還需要再釐清，「從入境到出境，總共一個多月時間，如果是沒有信用卡狀況之下，身上只有五萬塊，常理來講是很難完成一個多月台灣從南到北的旅遊行程，包括旅館檢疫14天花費、相關食宿交通費用，恐不符合」。

至於韓籍夫妻兩人在旅館拒絕簽收舉發單時，衛生局人員為何無法擋下？潘炤穎解釋，傳染病防治法的相關行政程序，屬於違規行為的程序包含舉發通知、意見陳述、送達還有行政裁處的程序。「韓籍夫妻拒絕簽收的部分，就是送達成許不符，由於是外國人的情形，我們就必須啟動協尋，完成送達程序之後，才能送交行政執行署進行境管和財產假扣押動作。」

▲衛生所防疫人員會同轄區員警至旅館開立舉發通知書。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生所防疫人員會同轄區員警至旅館開立舉發通知書。（圖／記者許宥孺翻攝）

這對韓籍夫妻表示，已無資金處理食宿，因此目前被安頓在台北某處所，執行署將持續勸導2人盡快繳清罰鍰。據了解，整起事件曝光後，韓籍夫妻還控訴執法單位侵犯隱私。

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