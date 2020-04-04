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陳時中呼籲「別往人多地方去」　屏東衛生局秀「秘密武器」：超強放送頭

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記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

新冠肺炎疫情期間，還是有許多民眾趁著清明連續假期到觀光勝地遊玩，中央流行疫情指揮中心4日上午針對國內11處知名景點發送2則「疫情警示」細胞廣告訊息，其中包含了墾丁。對此，屏東縣衛生局和警察局也聯手出擊，出動大批人力和宣傳車沿街廣播，呼籲民眾保持社交距離。

▲屏東縣衛生局、警察局合力上墾丁大街宣導。（圖／記者許宥孺攝）

▲屏東縣衛生局、警察局合力上墾丁大街宣導。（圖／記者許宥孺攝）

疫情流行期間無法出國遊玩，國人多選擇國內知名觀光勝地，指揮中心上午針對11處旅遊景點發出疫情警示，指揮官陳時中也不斷呼籲民眾：「保持社交距離和戴口罩！」《ETtoday新聞雲》記者觀察，4日下午2時47分，南下往墾丁方向，沿路都有告示牌寫著「墾丁人潮擁擠，民眾避免前往」，不過南下車量相對減少，北上車輛則有部分區段塞車情形。

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▲4日下午墾丁大街遊客相對減少。（圖／記者吳奕靖攝）

▲4日下午墾丁大街遊客相對減少。（圖／記者吳奕靖攝）


針對連續假期大批遊客湧入墾丁，為避免出現防疫漏洞，恆春警分局2日晚間起，就在大街上不斷進行防疫宣導，4日下午衛生局和警察局更是聯手出擊，出動大批人力和宣傳車沿街廣播，呼籲民眾保持社交距離。

▲屏東縣衛生局出動宣傳車。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屏東縣衛生局出動廣播宣傳車。（圖／記者吳奕靖攝）

屏東縣衛生局長施丞貴表示，民眾可能在疫情期間悶久了，趁著連假出門玩，縣府雖預期墾丁會有觀光客，但沒有預測到有這麼多，因墾丁大街人潮多，「5日勸導重點會宣導民眾保持社交距離、戴口罩、勤洗手，以及到餐廳採梅花座，如果投宿旅社務必要量體溫，定期洗手和環境清潔。」

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