「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　個體戶接客恐成防疫破口

記者張君豪／台北報導

台北市萬華警分局日前網路巡邏，發現有應召業者透過手機通訊軟體刊登色情廣告，警方假扮尋芳客聯繫，結過調出一名現年32歲的吳姓女子，警方調查發現吳女2天內就在雙北地區旅館接客高達17人，且過程並無防疫措施，警方憂心這類個體戶的色情交易將成為防疫破口，近期將會嚴查。業者刊登吳女賣淫廣告強調保證「天然36E」、「美胸與高端服務的完美結合」，讓警方不禁搖頭：賣淫女與嫖客貼身接觸極容易成為肺炎防疫破口！

▲萬華警方日前查獲一名因新冠肺炎疫情滯台賣淫的吳姓女子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方日前查獲一名因新冠肺炎疫情滯台賣淫的吳姓女子，圖為業者攬客廣告。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方日前在西門町釣出這名吳姓應召女，警員假扮嫖客進入房內，發現吳女只穿著內衣褲，警方等到對方攀談並索價3500元新台幣進行性交易時，秀出證件逮人，過程中吳女一度以為對方是歹徒想搶錢，雙方激烈拉扯，警員立刻呼叫在外支援警力衝入房內將她制伏後帶回警所偵辦。

▲萬華警方日前查獲一名因新冠肺炎疫情滯台賣淫的吳姓女子，警方並查扣約30個保險套。（圖／記者張君豪翻攝）

吳女落網後向萬華警方表示，她是大陸籍身分，過年前以觀光簽證入台，簽證逾期後卻因對岸封城無法返國，才會留在台灣賣淫。警方搜索在吳女居住的旅館內發現30個保險套，卻發現她身上沒有口罩、酒精等防疫消毒用品，感嘆這些尋芳客和吳姓女子根本無視新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫、簡直就是在玩命，也容易形成防疫破口。

警方帶回吳姓應召女過程不敢大意，立刻為吳女量體溫、確認無發燒咳嗽症狀後，將她依違反社會秩序維護法裁罰1500元並連夜送往移民署台北專勤隊辦理遣返。

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