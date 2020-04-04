「類包機」母女發燒送醫　39度女童一採陰、媽媽還在燒

▲第三批武漢台商類包機返台。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

搭乘「類包機」返台的滯留湖北367台人，共有3人發燒送醫，指揮中心今（4）日公佈採檢結果，2人一採陰性、1人待驗中。發言人莊人祥表示，昨天發燒送醫的母女，媽媽症狀持續，目前仍在等待一採結果。

第三批「類包機」是於3月29、30日，經海基會協處，華航透過上海CI504定點定時航班，分別接送153名、214名滯留湖北的台灣民眾返台，除了3人發燒送醫外，其餘健康狀況良好。

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3名發燒送醫民眾中，有一對是母女關係，依據同在北部某隔離所民眾向《ETtoday新聞雲》表示，女童年約4、5歲，一度發燒到39度，由母親陪同送醫。

民眾轉述，聽聞有人出現發燒症狀，心情也相當忐忑，但所幸目前同架類包機尚未傳出有人確診，他們多數在大陸也都有做過病毒核酸檢測，因此判斷可能是幾日奔波，身心較為疲累所致，譬如他們抵達當天直到清晨才入睡，很多小孩子都昏昏沉沉，所幸醫護人員檢疫都相當嚴格，相關醫療處置也很即時。

莊人祥表示，目前3名送醫民眾都已完成採檢，其中2人一採陰性，1人檢驗中。檢驗中的個案，就是女童的媽媽，目前還沒有退燒，正在醫院持續觀察中。女童退燒一採陰性，目前正在等待二採結果。