疫情衝擊銷售！台鐵擬車上停售台鐵便當　連假首日擋下2發燒旅客搭車

▲台鐵便當擬暫停車上銷售便當服務。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

4月1日起搭乘大眾運輸需配戴口罩，並拒載體溫過高者，台鐵統計，2日有2名旅客體溫超標不得乘車，另有693名旅客未戴口罩。另受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，台鐵也研議車上停售台鐵便當、零食等。

清明連假疏運，台鐵表示，連假首日（4月2日）營運順暢正常，總計開行942班旅客列車，包括28列加班列車，運能較平日增加9%（東線運能增加22%），疏運旅客47萬3,345人，運能充分，列車準點率為93%。

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▲▼4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

配合防疫政策，台鐵4月1日起對進站旅客實施全面量測體溫並要求乘車配戴口罩，4月2日計有2名旅客體溫超標不得乘車，板橋站、員林站各1人；另有693名旅客未戴口罩，已協助其在站區內超商、藥妝店購買布口罩後乘車。台鐵指，旅客均可配合各車站，未聞有爭吵情事發生。

▲受到疫情衝擊，台鐵便當銷售量下滑。（圖／記者賴文萱攝）

不過，受到疫情衝擊，許多民眾不敢在車內飲食，台鐵便當銷售數量下滑，尤其車上便當銷售下跌逾5成，對此，台鐵也研議規劃車上停售便當、零食等，不過車站的便當銷售仍會維持。台鐵表示，目前列車上並未禁止飲食，但會勸導民眾全程戴口罩，若真要停售，也會先有一段勸導期。