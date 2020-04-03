美國「無力應對」新冠病毒！紐約市死亡數破1500人　白思豪爆氣了





▲紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎已經在美國紐約市造成至少1500人死亡，該市市長白思豪（Bill de Blasio）在接受採訪時指出，美國「無力應對」確診病例激增的新冠病毒危機，更稱紐約市的醫療物品即將耗盡，需要更多的口罩、隔離服還有呼吸器；他同時也敦促政府建立一個全國性的醫療隊伍，因為醫院根本無法處理如此大量的病患，並且要求更多的醫護人員到紐約市幫忙。

綜合外媒報導，白思豪表示，紐約市必須在周日（5日）之前找到330萬個N95口罩、210萬個外科口罩、10萬套隔離服以及400台呼吸器，以便為下一批到來的確診病患做好準備；此外，醫生跟護士都因為長時間的工作筋疲力盡，紐約市需要增援部隊的幫助，以便讓這些人擁有一些休息時間，才有辦法繼續工作。

白思豪在接受MSNBC的採訪時說，在確診病例大量發生得情況之下，美國「無力應對」這次的病毒危機，整個國家只有幾天的時間可以準備，而不是幾週，聯邦政府應該要建立一支全國性的醫療隊伍，如果沒有這樣的團隊設立，將看到醫院會沒有辦法處理可以被拯救病患。

報導中指出，紐約市正在建造臨時醫院，預計4月中旬可以增加約4700張的病床，同時紐約市官員在20間酒店內保留了1萬張床位，用來隔離新冠肺炎病患和醫護人員，避免其家人受到感染風險。