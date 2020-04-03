鐵、公路即起「強制戴口罩」　沒戴者會先引導買「布口罩」

▲進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示，為了讓社交距離執行更有效率，將規定無法維持社交距離的民眾，在大眾運輸上戴口罩，經勸導未改善，最高可罰1萬5千元，擾亂秩序也可依社會秩序維護法處分。指揮中心晚間補充說明，即起以鐵、公路優先實施，未戴口罩者將引導至車站商店買「布口罩」，在緊急狀況下，也可提供口罩。

為防堵疫情傳播，中央流行疫情指揮中心日前公布社交距離，室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，搭乘大眾運輸工具時無法維持者應戴口罩，第一階段會先針對未戴者柔性勸導，未改進者，將依據傳染病防制法處3000元到1萬5千元罰鍰，看到擾亂秩序的行為也會根據社會秩序維護法處分。

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指揮中心副指揮官的內政部次長陳宗彥指出，高鐵、台鐵都是交通部主責，若在這兩天執行上遇到旅客忘記戴口罩或沒有口罩，會先輔導他鄰近的便利商店購買；北捷、高捷、機捷等都跟地方政府有關，高鐵、台鐵都有一定機制，也有相關人員來做開罰。

指揮中心補充說明，搭乘大眾運輸系統戴口罩，鐵、公路的部分即日起實施，上路初期對未遵守之民眾先予以勸導，不服勸導者，依傳染防制法及社會秩序維護法處罰；捷運的部分，屬地方政府的權責，由地方政府辦理。

指揮中心晚間再度補充，鐵、公路強制戴口罩規定即起實施，民眾若有未戴口罩情形，將由車站人員將引導其至車站商店購買布口罩，在特殊緊急狀況下，可提供口罩，切勿有未戴口罩搭乘鐵公路大眾運輸情形，上路初期對未遵守之民眾將先予以勸導，不服勸導者，依傳染病防治法及社會秩序維護法處罰。

另外，市區公車及捷運的部分，屬地方政府的權責，由地方政府辦理。