藝文紓困2.0／提高到52.2億！鄭麗君：映演業也納入受重大衝擊產業

▲行政院臨時院會後記者會上，蘇貞昌院長宣布加碼紓困2.0振興方案，要用「一兆救台灣」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，文化部第一波投入15億協助藝文產業紓困，而行政院長蘇貞昌2日召集各部會加開臨時會議，拍板通過紓困2.0，總紓困振興方案金額將達到1兆5百億元，要用「一兆救台灣！」，其中「藝文紓困2.0」將再加碼30多億，一共是52.2億來協助藝文產業紓困。

行政院政委龔明鑫表示，隨著疫情增加，很多影藝活動都已經停止，原先第一版的15億紓困金不夠支持，於是決定再加碼30多億協助藝文產業。

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文化部長鄭麗君表示，許多電影業及表演藝術等藝文產業受到重大衝擊，文化部將視同歇業來加強紓困方案，從原來的紓困資金8億提升到45.2億，加上原來以緩濟急的7億資金，「藝文紓困2.0」的金額將增加到52.2億。

對於因為疫情受到重大衝擊，幾乎等同於歇業的電影院等映演業，鄭麗君表示，將提供包含員工薪資等共24億給與紓困，近期內也有密切和這些受到重大衝擊的映演業保持連繫。

鄭麗君強調，在紓困2.0當中，特別將營運困難的表演藝術映演業也歸納進來，同時也將紓困貸款的預算從11億提高到了18億，且除了原先的中小企業貸款外，中大型演藝產業也將納入貸款行列；另外對於承攬自雇的自然人，此次行政院和勞動部有特別提出專案，照顧這些藝文自雇工作者。

▼文化部長鄭麗君表示，藝文紓困2.0金額將提高到52.2億。（圖／記者李毓康攝）