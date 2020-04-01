大叔魅力全開！馬英九30年前「西裝打領帶」與郝柏村同框　網驚呆：真的帥





▲馬英九曝光早期與郝柏村共事的照片。（圖／翻攝馬英九臉書，下同）

政治中心／台北報導

前行政院長郝柏村30日病逝，享嵩壽101歲。曾在擔任研考會主委、陸委會特任副主委時期追隨郝柏村的前總統馬英九1日PO出3張照片，只見他站在郝柏村身後，出席大大小小場合，卻也讓部分網友歪樓，稱讚馬英九當時英氣逼人。

馬英九1日在臉書上表示，郝柏村歷經抗日、剿共、八二三砲戰，追隨先總統蔣公光復、保衛、建設臺灣，讓中華民國在風雨飄搖的歲月中站穩腳步。對方曾擔任參謀總長、一級上將與國防部長，對國軍現代化、軍購規劃、發展國防科技、國造經國號戰機等施政，都有重要貢獻。

馬英九說，郝柏村出將入相，於擔任行政院長期間，推出六年國建計畫，整頓治安、建設五輕、規劃六輕、啟動核四，修正刑法第100條，對開放探親後兩岸關係的規劃，也極為投入；他並大力支持建立全民健保制度，為1995年實施健保，奠定堅強基礎。

馬英九提到，二二八事件是臺灣的傷痛，郝院長很早就有全面平反二二八的想法，他在立法院答詢時曾表示，二二八事件的發生，當時的政府難辭其咎，是最早對二二八表示歉意的行政院長，充分展現其是非分明、勇於擔當的性格。隔年，行政院即提出「二二八事件處理及賠償條例」，並於繼任閣揆的連戰院長任內通過。

馬英九回憶道，他在擔任研考會主委、陸委會特任副主委時曾追隨郝柏村，對其剛正、明快、積極的施政風格非常敬佩。「郝柏村不僅是個好長官，也願意提攜後進，曾有意拔擢我擔任財政部長，但我衡量自身專業後，婉謝了對方的好意。」

馬英九指出，郝柏村退休後勤於讀書、著述與出版，每日必寫三千字。對方閱讀蔣公日記，寫下總結分析大陸變色原因，還原歷史現場，是珍貴的抗日與剿共史料，備受各界推崇；還曾多次指出，八年抗戰為國民黨領導，「是蔣委員長一人領導，沒有第二個人」，中共所呈現的抗戰史並不正確。

最後，馬英九強調，「郝院長戎馬一生，為國奉獻，始終是中華民國堅定的支持者。他見證共產、民主陣營對的峙見，見證臺灣的民主歷程，其一生精采的經歷，猶若一部捍衛中華民國的史詩，歷史必有公正評價。」

針對馬英九回憶郝柏村的貼文，網友們表示，「是一個非常慈祥的郝伯伯，難忘他講話的聲音，真正愛國的人」、「感謝郝伯伯為中華民國的付出！歷史自會公斷」、「郝伯伯真的是硬漢，令人尊敬」、「郝院長一路好走」、「緬懷先賢」。

不過也有不少網友歪樓，稱讚馬英九這3張年輕時的照片，「馬總統真的很帥」、「馬總統年輕的時候真的很帥 到現在都沒什麼變」、「馬總統也很上鏡」、「馬總統真是英氣逼人啊」、「那時的馬總統好年輕，帥氣逼人」、「馬總統帥」。

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▼馬英九近照。（圖／記者周宸亘攝）