金門柏村國小降半旗默哀　紀念創校人郝爺爺





▲ 前行政院長郝柏村（左）與郝龍斌同台。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

前行政院長郝柏村101歲嵩壽辭世，以郝柏村命名的金門縣金湖鎮柏村國小，31日校旗降半旗，舉行「天堂的爺爺─柏村國小紀念郝爺爺追思會」，全校師生默哀並合唱第一代校歌，校長許雪芳勉勵孩子們牢記創校人郝柏村期許。

柏村國小校長許雪芳表示，郝柏村逝世消息傳來，全體師生同感悵然傷悲。校方表示，不論那個年代政治立場為何，郝柏村一生如郝龍斌所言，從出將入相、報效國家，可簡化為「出生入死、奉獻一生」八個字作為表述。

據中央社、金門縣政府金門日報等媒體報導，柏村國小去（2019）年4月建校60年，擴大舉辦校慶，校長許雪芳等人親赴台北，邀請郝柏村本人出席，但當時郝柏村身體已經不好，由其兒子前台北市長郝龍斌伉儷代表來到金門出席。

▲ 台北市議員游淑慧分享郝柏村活動照片。（圖／翻攝游淑慧臉書）

許雪芳透露，當時郝柏村請她轉告小朋友，他有牢記故總統蔣中正的交代「辦好國民教育，投注心力培育國家棟樑」。郝柏村也希望小朋友都能在學校學習愛國、助人、愛人和禮貌，並期盼柏村國小能培育出國家人才。郝柏村並為柏小建校基石題上「想飛」兩字，鼓勵學童大膽尋夢、勇敢築夢。

當時郝龍斌和縣長楊鎮浯等人，一起揭牌一座由郝柏村題字的「想飛」紀念石，這座石碑目前矗立在柏村國小校內。

據金門日報報導，民國46年，時任砲兵指揮部指揮官郝柏村受金防部司令官胡璉之命，於料羅灣興校辦學。民國47年1月4日，砲兵指揮部盧光義率領弟兄動工興建，建校工程歷時3個月，校舍於同年4月完工，5月17日由胡璉司令官、郝柏村、柯遠芬及馬安瀾幾位將軍共同主持落成典禮，為當時金門地區第一所由軍方興建完成的學校。

草創初時，學校沒有名字，胡璉謙讓己功，就說「那就叫柏村國小好了」，民國47年發生823砲戰戰火熾烈，學生無法上課，直至48年砲火暫歇，學校方能開學。許雪芳說，郝柏村去年與她訪談時謙稱對學校沒有貢獻，對於用他的名字命名感到很不好意思，覺得是自己沾了柏村國小的光。

→金門日報：柏村國小60週年校慶，校長許雪芳（右）當時前往台北訪問郝柏村（中）。（柏村國小提供）