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郝龍斌哽咽談郝柏村：爸爸沒有遺憾　「他覺得這一生活得非常精彩」

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▲▼郝龍斌三總受訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲郝龍斌三總受訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

行政院前院長郝柏因中風造成器官衰竭，30日下午2點47分於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。前台北市長郝龍斌30日傍晚受訪表示，他覺得他這一生活得非常精彩，爸爸沒有任何的遺憾。

郝龍斌表示，「我父親郝柏村先生，在今天下午2點47分，因為年事已高，多重器官刷衰竭，離開我們」，他這一輩子出身入死，奉獻國家，他自己定義自己是盡責的老兵、盡責的公務員，他覺得他這一生活得非常精彩，「他走的時候特別告訴我們，他沒有任何的遺憾」。

郝龍斌說，他雖然是一個軍人，一輩子在整軍備戰，可是他最怕的就是有戰爭發生，他希望永遠維持台灣的和平跟安全，這是他終生的職志，也是他臨走的願望，接著他語帶哽咽表示，「他是我心目中真正的一位英雄，他也是我永遠學習的榜樣」。

郝龍斌指出，父親臨終前，一再的交代，就是他希望在他離開以後，他的儀式，希望個人用他自己的方式懷念他，他不希望有弔唁，尤其現在疫情在台灣很嚴重，所以我們也不會發訃文，不會有任何公開儀式，在適當的時候、等疫情過去，會有追思活動，讓所有好朋友懷念他。

郝龍斌也說，從父親離開以後到現在接到非常多好朋友的關心以及致電，「在這裡我代表所有家人表達感謝，尤其國防部、三軍總醫院，對父親的照顧，我們感念在心，謝謝社會大眾對我父親的關愛以及關心，謝謝大家」。

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