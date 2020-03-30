馬英九憶追隨郝柏村的日子：「他猶若一部捍衛中華民國的史詩」

▲馬英九日前出席《郝柏村回憶錄》新書發表會。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

行政院前院長郝柏村30日下午2點47分，因中風引發器官衰竭，於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。前總統馬英九辦公室發表聲明指出，馬英九於擔任研考會主委及陸委會特任副主委時曾追隨郝柏村，對其剛正、明快、積極的施政風格至感敬佩，而郝柏村其一生精采的經歷，猶若一部捍衛中華民國的史詩。

馬英九辦公室表示，郝柏村一生戎馬，歷經抗日、剿共、八二三砲戰，追隨先總統蔣公光復、保衛、建設臺灣，讓中華民國在風雨飄搖的歲月中站穩腳步，是共產、民主陣營對峙見證者。

郝柏村曾擔任參謀總長、一級上將與國防部長，對國軍現代化、軍購規劃、發展國防科技、國造經國號戰機等施政都有重要貢獻。

馬英九辦公室指出，郝柏村出將入相，擔任行政院長期間，推出六年國建計畫，整頓治安、建設五輕、規劃六輕、啟動核四，修正刑法第100條，對開放探親後兩岸關係的規劃，也極為投入，同時大力支持建立全民健保制度，為1995年實施健保，奠定堅強基礎。郝柏村並是最早對二二八事件表示歉意的行政院長，他在立法院答詢時曾表示，二二八事件的發生，當時的政府難辭其咎。

馬英九辦公室表示，馬英九於擔任研考會主委及陸委會特任副主委時曾追隨郝柏村，對其剛正、明快、積極的施政風格至感敬佩。郝柏村退休後勤於讀書、著述與出版，每日必寫三千字，尤其是抗戰史，甚受各界推崇；其一生精采的經歷，猶若一部捍衛中華民國的史詩。對於郝柏村辭世，馬英九深感不捨與哀悼，也請郝前院長公子、前國民黨副主席郝龍斌與家人節哀順變、保重身體。

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