郝柏村去世韓國瑜誤稱「五星上將」　市府：女小編對軍事不太懂

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

行政院前院長郝柏村30日下午過世，享嵩壽101歲。高雄市長韓國瑜也在同天晚上於臉書及官方LINE表達深切哀悼，不過韓國瑜文章內容提到軍階時，卻將「四星上將」誤植為「五星上將」，事隔一小事後才更正重發為四星上將。對此，新聞局長鄭照新解釋：「小編沒有參與軍旅的經驗，發文時把一級上誤認五星上將，經市長看到後立刻指正。」



▲韓國瑜聽到媒體詢問誤植郝柏村軍階未回應。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜在9點30分寫下五星上將。（圖／翻攝韓國瑜LINE）

為表達哀悼之意，高雄市長韓國瑜30日晚間9點30分在官方LINE寫下：「前行政院長郝柏村將軍，不只是一位丈夫、一位父親、一位長者；他也是一個軍人、一個英雄、一個時代。從江蘇鹽城到台北士林；從基層砲兵到『五星上將』；從八年抗戰到台灣健保。論武，曾以生命悍護中華民國。談文，曾以德政造福台灣社稷。」

▲韓國瑜在9點30分寫下五星上將，一小時後更正。（圖／翻攝韓國瑜LINE）

不過郝柏村從軍最高官階為四星上將，全中華民國至今也僅有前總統蔣介石官拜五星上將，此段文章，直到1小時後才更正重發為四星上將。這也讓臉書粉專「只是賭藍」酸說：「韓導小編又出包幫郝將軍多加一星，結果過了31分鐘降為四星上將，韓導講的可能是五星旗上將吧。」





▲新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

對誤植引發爭議，韓國瑜31日出席市政會議被媒體問及並未回應。不過新聞局長鄭照新解釋，發文的女性小編因為沒有參與軍旅的經驗，才在發文時把一級上將誤認五星上將，韓國瑜看到後也立刻指正。他反批：「有心人沉溺政治攻防，硬要扭曲為以五星旗上惡意字眼，是對郝院長一生堅定捍衛中華民國貢獻與忠誠，是極不尊重的行為，他予以譴責。」

台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋則說，這不是韓第一次失言，先前在228上口誤說成823砲戰，郝柏村是四星上將講成五星，看得出沒有認真看待，韓又是陸官畢業、少校退伍，韓國瑜不用心，連小編也不用心，只是趁此蹭新聞熱度發文悼念，沒有把郝柏村、中國國民黨元帥蔣介石放在心裡。

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