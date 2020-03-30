郝柏村病逝／著重養生每天游泳　今中風造成器官衰竭

▲郝龍斌父子。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

行政院前院長郝柏因中風造成器官衰竭，30日下午2點47分於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。郝柏村超過百歲的生涯，曾任參謀總長、國防部長、閣揆、國民黨副主席，選過副總統，也經歷過兩岸炮火的洗禮，結束璀璨的一生，堪稱橫跨台灣黨政、軍旅生涯第一人。

郝柏村出生在江蘇鹽城，是陸軍炮科專長，一生奉獻軍旅。1958年8月23日爆發的「八二三砲戰」，在40多天砲戰期間，共軍發射47萬餘發砲彈，小金門面積僅是大金門的十分之一，卻承受將近一半的砲彈；而當時擔任國防會議副秘書長的蔣經國，也砲火中乘船來到小金門，聽取時任陸軍第九師師長郝柏村的作戰簡報。

郝柏村十多年前曾和昔日部屬重返小金門，推崇當年軍民秉持「生活不怕苦、工作不怕難、打仗不怕死」的金門精神，最後成功捍衛這塊土地，小金門就像是自己的家鄉。他認為，此役奠定台灣民主和經濟發展基石。在此之後，兩岸都覺得不應再打了，開始走向和平發展。

郝柏村曾獲頒卿雲勳章、青天白日勳章、雲麾勳章與虎字榮譽旗，也曾赴美國陸軍指揮參謀學院深造，是國軍留美將領之一，以中華民國陸軍一級上將退役，八年參謀總長也創國軍紀錄。

1988年故總統蔣經國辭世，繼任的李登輝雖然在2月政爭中順利接任總統，李並提名當時的國防部長郝柏村組閣，以壓制當時的行政院長李煥及國民黨外省、非主流勢力。不過，郝柏村組閣卻引發軍人組閣質疑，民進黨嚴加撻伐軍人干政。



郝柏村在反軍人干政聯盟抗議聲中，同意放棄一級上將的終身榮譽，以純文人的身份出任閣揆，李郝體制正式成形。他一上任積極改善治安，掃黑、肅槍，強勢作風，博得不少國人讚賞。任閣揆兩年九個月期間，郝曾因不滿在野黨議事杯葛，率閣員退席抗議，新聞曝光度高，被視為魄力與戰力十足。

1992年立法院改選，國民黨挫敗，李登輝以行政院向立法院負責為名，迫郝柏村辭職，但郝堅持要在國民黨中常會通過。1993年初，郝柏村不甘受辱，訴求「中華民國萬歲」、「消滅台獨」後宣布辭職，也宣告李郝體制走入歷史。

1995年，林洋港辭去司法院長，和郝柏村搭檔參選第九屆民選正副總統，成為無黨籍候選人，獲新黨支持參選。但李登輝主政八年運籌帷幄，權力基礎堪稱穩固，李登輝及連戰搭檔成功擊敗其他候選人，林郝配僅得160萬餘票、以14.9%得票率敗北。

郝柏村晚年體能、精神俱佳，曾以九十八歲高齡，與卸任國安首長登太平島宣示主權。他透露自己的養生祕訣，就是不菸不酒，每天游泳40分鐘，且重視控制體重，吃飯營養均衡，一天只吃一碗飯。



他退休後開始學打麻將與唱戲，但選擇牌咖的原則是「家裡人不打、老部下不打、有錢人不打」。郝柏村之子郝龍斌也透露，郝柏村持續維持每天讀書3小時的習慣，讀完書還要寫3000字讀書心得。

郝柏村的夫人郭菀華去年九月病逝。夫妻結緣在抗戰勝利後，郝柏村擔任陸軍總司令顧祝同參謀。國府時代一路撤退，郝、郭兩人在重慶完婚，婚後，郝柏村跟隨顧祝同，比太太晚了一年才到台灣。郝柏村與郭菀華共有五位子女，長子就是曾任台北市長的國民黨副主席郝龍斌。

郝柏村從軍報國，以反共急先鋒自居，近年在台灣倡導一個中國論點，以98歲高齡信仰基督教。百餘歲生涯橫跨黨政軍，瀟灑走完這一生。