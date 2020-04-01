快訊／蔡英文：郝柏村對國家貢獻很大　頒褒揚令是理所當然





▲總統府敞廳談話，總統蔡英文回應媒體提問。（圖／翻攝總統府直播）

記者袁茵／台北報導

前行政院長郝柏村30日病逝，享嵩壽101歲。針對會不會頒褒揚令？總統蔡英文1日表示，郝柏村對國家是有貢獻的，褒揚令是理所當然的事情。

郝柏村曾任參謀總長、國防部長、閣揆、國民黨副主席，選過副總統，也經歷過兩岸炮火的洗禮，因其軍人出身的背景，過去從政時的強人政治形象為人所稱道，也引發不少討論。如今郝柏村結束璀璨的一生，堪稱橫跨台灣黨政、軍旅生涯第一人。

針對郝柏村30日病逝，蔡英文1日在總統府敞廳談話中，被問到會不會頒褒揚令？蔡英文回應，郝柏村對國家是有貢獻的，在八二三砲戰中貢獻很大，褒揚令是理所當然的事情。

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