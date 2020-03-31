王浩宇酸郝柏村病逝「省錢」　游淑慧回嗆：嘴砲專長刷存在感



▲游淑慧、王浩宇。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝王浩宇臉書）



記者蘇晏男／台北報導

前行政院長郝柏村30日因中風引發多重器官衰竭，病逝於台北內湖三軍總醫院，享嵩壽101歲，不少政治名人發文哀悼，不過民進黨桃園市議員王浩宇當天卻在臉書暗諷「走了比較省錢」，引發網友議論，與郝家關係友好的台北市議員游淑慧31日反嗆，「王浩宇，淘汰掉這種民意代表，國家省更多」。

郝柏村30日辭世後，王浩宇在臉書寫下「那些保家衛國愛台灣的我們感念，至於出賣台灣中國聽中共國歌的，只有一句：走了比較省錢」後，有不少網友在發文底下留言論戰，至截稿前已累積397則回應。

台北市議員游淑慧也在今日發文痛批，「王浩宇，淘汰掉這種民意代表，國家省更多」，她指出，王浩宇的薪水比許多為國家、為台灣真正流過血、打過仗的老兵或將領的退休金還要高很多倍；她質問，「以這位市議員的白皙外型跟嘴砲專長，如果他出生在對日抗戰的年代，他願意或有能力棄筆從戎，從軍去抵抗侵略國家嗎？」

游淑慧再罵，「他這種人願意為別人、為國家流一滴血嗎？他有能力嗎？」像這樣的民意代表，淘汰掉，國家省更多；反批「男子漢流血保衛國家，王浩宇則口水刷存在感」。

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