搭雙鐵要戴口罩、量體溫！旅客怨「被耽誤行程」　台鐵：可提早到站

▲高鐵北車高鐵站量體溫。（圖／記者湯興漢攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部長林佳龍宣布，今（1）日起搭乘台、高鐵的旅客，都需配戴口罩，並被量測體溫，若發燒者不可搭車。交通部台鐵局表示，今日有旅客抱怨因為量體溫而被耽誤行程，對此，台鐵局運務處長張錦松呼籲，旅客可提早到站。

張錦松表示，台鐵239個車站今日開始都要量測體溫，旅客體溫若超過37.5度，或沒有配戴口罩，就會依據傳染病防治法，禁止旅客搭車，予以退票且不收取手續費。

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張錦松表示，目前已招募約100餘位防疫天使協助量體溫，另外車站的站務人員、列車上的列車長等，也會在無人站等地協助量測，若旅客沒有戴口罩，可以到站內商店購買布口罩。

▲台鐵防疫作為。（圖／記者李宜秦攝）

張錦松表示，今日有部份旅客抱怨因為量體溫而被耽誤行程，尤其又是上班時間，旅客搭車時間又更急迫，對此他呼籲旅客應提早到站，以配合防疫作為，並要求車站主管注意旅客人潮動態，隨時調派人力支援。

張錦松指出，目前已針對車站電扶梯、電梯、售票窗口等地，實施一定距離的社交距離，例如電梯只能站6人；售票窗口只開1、3、5號，依據各空間劃定大小，要求旅客保持適當距離，針對今晚開始的清明疏運，各車站也都嚴陣以待。

另外高鐵公司表示，高鐵上午全線大約有20多位旅客因不知道相關規定未戴口罩，經服務人員說明，須於車站購買布口罩後方能乘車，旅客都相當配合。

▲高鐵人員為旅客量測體溫。（圖／記者湯興漢攝）