國光首推防疫客運！座位加裝「透明隔簾」　每車只載20人

▲國光客運防疫專車加裝透明透明隔簾。（圖／記者張一中攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部宣布，搭乘客運必須配戴口罩，且體溫超過37.5度者不可搭乘。國光客運為加強保障旅客健康，推出全台第一部加裝透明防疫隔簾的防疫專車，預計該部專車將營運台北－台中路線，並於明（2）日正式上路，該車可乘坐20人，約為一般客運的一半人數。

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國光客運副董事長王應傑表示，每輛防疫專車約可搭載20人，一般客運約可載30到40人，相比之下社交距離相對較大，不過座位不會採取梅花座，畢竟「客運不是麵包，改裝都要時間」，防疫專車主要投入在中長程路線，首部車專營台北－台中路線，畢竟北中是黃金路線，客源流失嚴重，因此先以北中為主。

▲國光客運副董事長王應傑。（圖／記者張一中攝）

王應傑表示，由於還需觀察消費者反應與備料、施工等問題，因此預計清明節前只會有此輛專車上路，預計未來會陸續推出20輛，並投入其他中長程路線，如北南、北高等，他也強調，專車都配有防燃認證，旅客可安心搭乘。

國光客運指出，該部防疫專車每個座位都加裝透明防疫隔簾，另外每輛車每天出車前都有完整清潔消毒SOP作業流程，其中包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，都會以75%稀釋酒精擦拭清潔；空調出風口、椅墊與頭枕巾等地方，則以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再以稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗。

▲國光客運人員針對車輛消毒、為旅客量體溫。（圖／記者張一中攝）

國光客運表示，在日常例行性清潔消毒作業之外，國光客運也引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，提供安全又舒適的服務。

王應傑指出，國光客運嘗試於座位前方與側邊加裝防焰認證的透明PVC隔簾，同時引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統。為了徹底落實防疫消毒作業，王應傑說，這段時間以來最辛苦的就是常常加班的清潔人員，公司會加發獎金慰勉。

王應傑表示，近日出入境旅客人數大減，從過去每天有數萬人，到現在每天只剩下百人、千人，導致搭乘機場客運的旅客至少減少一半以上，通勤族也少了15％。

▲搭乘客運都要戴口罩。（圖／記者張一中攝）