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社交距離「1.5公尺」上路首日　衛生所「拿尺量距離」貼膠帶發口罩

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▲社交距離上路首日，彰化員林市衛生局發口罩量距離貼膠帶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲社交距離上路首日，彰化員林市衛生局發口罩量距離貼膠帶。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情日益嚴峻，彰化確診人數16例已經進入紅色警戒，中央公布社交禮儀室內1.5公尺、室外1公尺距離，今天開始上路，記者實地查訪傳統地方傳統市場及童裝店及小吃店等等，店家普遍認為，政府的決定是正確的，也會正向的跟顧客說明施行，衛生所則是量距離貼黃色膠帶發口罩。

▲社交距離上路首日，彰化員林市衛生局發口罩量距離貼膠帶。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化員林市公所開會間隔1張椅子。（圖／記者唐詠絮攝）

清明連假即將在2日開始，今天彰化的傳統市場擠滿了滿滿的人群，民眾大部分都有防疫意識，都戴了口罩再出門，購買時也都有保持距離，而店家也說，疫情升溫，對於政府的社交距離抱持肯定的看法，甚至也對進去店內的顧客也會說要互相保持距離，才是防疫的最佳良策。

▲社交距離上路首日，彰化員林市衛生局發口罩量距離貼膠帶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲買菜的民眾也距離排隊。（圖／記者唐詠絮攝）

員林市衛生所每天下午2點在大門口發口罩，早上正在忙著量1公尺距離貼黃色膠帶，郭護理長郭美娟說，下午發口罩時也會宣導前來購買的民眾要站在防色膠帶前，務必戴上口罩量額溫，保持100公分的距離。

▲社交距離上路首日，彰化員林市衛生局發口罩量距離貼膠帶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蛋糕店排隊民眾距離不只1公尺遠。（圖／記者唐詠絮攝）

另外，員林公所內市長正在與課室同仁召開會議，記者直擊每個人中間都隔著一張椅子，市長游振雄說，進入疫情嚴峻階段，公所要帶頭做好示範，人與人之間在所內保持1.5公尺，若是前來洽公民眾，也會請課室宣導，務必做到防疫無漏洞。

▲社交距離上路首日，彰化員林市衛生局發口罩量距離貼膠帶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲公所志工也遵守社交距離。（圖／記者唐詠絮攝）

但記者也實地採訪到送信辛苦的郵差先生，他說，今天外出送信要與人距離1公尺是有困難的，因為騎著機車投擲信件，還必須等民眾掛號信件簽收等等，著實有困難，但還是會努力實踐。

▲社交距離上路首日，彰化員林市衛生局發口罩量距離貼膠帶。（圖／記者唐詠絮攝）

▲公所人與人之間距離交談。（圖／記者唐詠絮攝）

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