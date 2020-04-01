重要公告／新聞雲App T點成金！搶換東森幣享獨家優惠

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T點成金，東森幣換起來！每天打開新聞雲App看新聞、得T點，除了好禮商城好康品項換不完，4月6日起，T點數通通可以換東森幣囉！東森幣除了可以在東森購物平台直接折抵購物金，還可以玩各種有趣的小遊戲，繁忙生活中，快來享受忙裡偷閒的小確幸。另外，在東森自然美消費滿額也享東森幣折抵優惠，一幣多用，多重好康等你換！記得每日登入新聞雲App，T點集起來、東森幣換起來！

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【兌換東森幣懶人包】

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◎Step1：打開「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step2：點選右上方「T點換東森幣」圖示，詳閱活動辦法並確認授權兌換。

◎Step3：註冊／登入東森購物帳號。

◎Step4：輸入欲兌換的T點數，按下確認即可成功兌換。

◎Step5：兌換後至ETtoday新聞雲App「會員中心」點選上方「T點數」即可查看T點「兌換記錄」

◎Step6：兌換後至東森購物「會員」點選「東森幣」即可查看東森幣「獲得紀錄」。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：看新聞集T點，到「T點換東森幣」進行兌換，兌換成功馬上到東森購物平台開買囉！



【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。