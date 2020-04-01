T點這樣用Part3／Uber乘車優惠看這邊！

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《ETtoday新聞雲》App品牌好禮內容兌換兼顧食衣住行育樂、一應俱全，收到用戶們熱烈迴響後，這一波加入超豪華優惠，由共乘平台龍頭《Uber優步》祭出超佛心乘車金折扣，新用戶限定200元乘車優惠共3000組、現有用戶單趟88折乘車優惠共300組，無論是否搭過Uber都有乘車金可以兌換，趕緊打開《ETtoday新聞雲》App好禮商城兌換去！

看新聞、集T點，更提供安全便利的乘車經驗，《Uber優步》帶來安全、可靠、優質的乘車體驗，深受廣大民眾喜愛，更擁有許多忠實的重度使用族群，代步還沒使用過Uber的朋友們，即日(4/1)起，使用50 T點即可兌換「新用戶限定200元乘車優惠」、400 T點兌換「現有用戶單趟88折乘車優惠」，提供新聞雲用戶安心乘車、優惠享受！搭車優惠怎麼能錯過，快到《ETtoday新聞雲》App搶折扣！

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▲Uber提供新聞雲App好禮商城3300組乘車優惠。（圖／路透社）

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【Uber乘車優惠兌換教學】

◎Step1：於《新聞雲》App領取序號

◎Step2：開啟 Uber App > 左上角列表 > Wallet／付款設定 > 新增優惠序號若序號無法正常使用，請透過 App 中幫助功能回報。

【乘車優惠使用注意事項】

• 新用戶優惠序號限新用戶使用，享首 2 趟各 100 元乘車優惠折抵；單趟最高折抵 100 元，有效期限至2020/07/31 23:59，優惠不適用於 Uber Taxi 或 Uber Eats。

• 現有用戶優惠序號為單趟 88 折優惠，單趟最高折抵 30 元，有效期限為輸入後 30 天或至 2020/07/31 23:59(依先到期日為主)，優惠不適用於 Uber Taxi 或 Uber Eats。

• 若一帳號中有多組優惠序號，系統將自動優先折抵面額高者，輸入前請留意。

• 所有行程僅透過 Uber 網際網路系統預訂，並由合作租賃車行或計程車隊派遣。

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！